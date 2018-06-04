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Sınıfının lideri Transporter şimdi 8+1 versiyonuyla sunuluyor
04 Haziran 2018, 13:49
Yeni Transporter 8+1, özellikle kalabalık yolculuklar için ideal.
İlk olarak 68 yıl önce üretildiğinde kendi sınıfını yaratan ve sınıfında standartların belirleyicisi olan Volkswagen Ticari Araç’ın efsanevi modeli Transporter, yeni 8+1 koltuklu versiyonuyla Volkswagen showroomlarında yerini aldı.
Tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra, 2.0 TDI 150 PS gücündeki motor ve otomatik vites seçeneğiyle satın alınabilen Yeni Transporter 8+1, 164.950 TL fiyatıyla kalabalık ailelerin ve yolcu taşımacılığının ihtiyaçlarına en konforlu ve ekonomik çözümü sunuyor.
Verimli ve güçlü motorlar, otomatik şanzıman rahatlığı
Yeni Transporter 8+1, 2.0 lt 150 PS motorla alınabiliyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile sunulan modelde ayrıca viraj dengeleme sistemi (ESP), anti patinaj sistemi (ASR), hill holder (yokuş kalkış desteği), yağmurda fren desteği, yüke duyarlı devrilme koruması (ARP), elektronik diferansiyel kilidi (EDL), dört tekerlekte bağımsız süspansiyon, hız sabitleyici, radyo kumandalı deri direksiyon gibi birçok donanım da standart olarak bulunuyor.
Türkiye’ye özel olarak tasarlandı
Türkiye’ye özel olarak tasarlanan Yeni Transporter 8+1, Volkswagen DNA’sını yansıtan farlar, tek krom şeritli ön ızgara ve ön tampon ile arka kısımda keskinleşen hatların yanı sıra, dış tasarımında dikkat çekici farklılıklar sergiliyor. Gövde renginde tampon, yan aynalar ve kapı kolları Transporter 8+1’e daha şık bir görünüm kazandırmış. Yükseklik ayarlı halojen farlar, ısı yansıtıcı ve renkli camlar, rezistanslı arka cam ve cam sileceği ile sürüş konforu sağlanırken arka park sensörü sayesinde rahat park etme imkanı sunuluyor. Ön ve arkadan üflemeli klimatik klima ve yolcu bölümü basamak aydınlatması ile yolcular için konforlu bir seyahat imkanı da sunulmuş. Tavanda bulunan 10 adet portbagaj sabitleme noktasıyla kullanıcılara ekstra yük taşıma kapasitesi sağlanmıştır.
Uygun fiyatının yanında vergi avantajı
2014 yılında kabul edilen ilgili kanunla, en fazla 9 koltuğa sahip olabilen ve insan taşımak amacıyla imal edilen motorlu taşıtların otomobil sınıfına dahil olmasıyla birlikte otomobil statüsünde tescil edilen Transporter 8+1, böylece düşük MTV ile Transporter sahibi olmak isteyenler için daha cazip bir hale geliyor.
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