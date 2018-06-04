Köknar Uluslararası Taşımacılık, güçlenmeye devam ediyor

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04 Haziran 2018, 12:45

Temsa İş Makinaları; Mersin merkezli Köknar Uluslararası Taşımacılık’a 10 adet Volvo Trucks FH13 460 HP teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin filosunda 50 adet Volvo Trucks bulunduğunu söyleyen Bedirhan Orak, teslimatla ilgili sözlerine şunları ekledi: “Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızla 1995 yılından bu yana müşterilerimizin güvenine lâyık olmak için çalışıyoruz. Her türlü iklim ve yol koşulunda müşteri memnuniyetini kendimize ilke edindik. Müşterilerimize olan taahhütlerimizi sorunsuz olarak gerçekleştirmek için satış ve satış sonrası hizmet kalitesinden dolayı Volvo Trucks markası ile iş birliğimiz devam ediyor. İş birliğimizin artarak devam etmesini umuyor, Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ediyoruz.”