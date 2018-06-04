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Köknar Uluslararası Taşımacılık, güçlenmeye devam ediyor
04 Haziran 2018, 12:45
Temsa İş Makinaları; Mersin merkezli Köknar Uluslararası Taşımacılık’a 10 adet Volvo Trucks FH13 460 HP teslimatı gerçekleştirdi.
Araçların teslimat törenine şirket sahibi Bedirhan Orak ve Temsa İş Makinaları’ndan Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, Bölge Müdürü Devrim Karataş, Bölge Yöneticisi Umut Şahin ile Yedek Parça ve Servis Bölge Yöneticisi Cihan Kayan katıldı.
Şirketin filosunda 50 adet Volvo Trucks bulunduğunu söyleyen Bedirhan Orak, teslimatla ilgili sözlerine şunları ekledi: “Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızla 1995 yılından bu yana müşterilerimizin güvenine lâyık olmak için çalışıyoruz. Her türlü iklim ve yol koşulunda müşteri memnuniyetini kendimize ilke edindik. Müşterilerimize olan taahhütlerimizi sorunsuz olarak gerçekleştirmek için satış ve satış sonrası hizmet kalitesinden dolayı Volvo Trucks markası ile iş birliğimiz devam ediyor. İş birliğimizin artarak devam etmesini umuyor, Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ediyoruz.”
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