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27 adetlik dev X-Class filo satışı

04 Haziran 2018, 12:29

Filo satışlarına ara vermeden devam eden Mercedes-Benz Türk, Uçan Turizm’in sipariş ettiği 27 adetlik ilk X-Class filo teslimatını gerçekleştirdi.



Uçan Turizm bu sayede X-Class filosuna sahip ilk şirket oldu.



Mercedes-Benz Türk, ilk olarak Uçan Turizm’e gerçekleştirdiği X-Class filo satışı ile filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. Mersin merkezli; Adana, İzmir, Konya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Afyon, Karaman ve Mersin bölgelerinde personel taşımacılığı, akaryakıt ve operasyonel araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Uçan Turizm, yeni araç alımında X-Class’ı tercih ederek seçimini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Tarsus aracılığı ile gerçekleşen satışla Uçan Turizm, filosuna 27 adet X-Class ekledi ve ilk X-Class filosuna sahip şirket oldu.



Uçan Turizm, filosuna eklediği 27 adet X-Class aracı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman’ın Tarsus Şubesi’nde gerçekleşen törenle teslim aldı. Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, Uçan Turizm’in Mercedes-Benz marka araç sayısı 52 adede yükseldi.



Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Otomotiv İcra Kurulu Tarsus Şube Temsilcisi Bahattin Uzadalı, Koluman Tarsus Şube Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ Şakaklı, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Uğur Zan, Mali ve İdari İşler Müdürü Ümit Yılmaz, Uçan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Uçan ile Operasyonel Araç Kiralama Sorumlusu Süleyman Uçan katıldı.



Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Uçan Turizm’e gerçekleştirdiğimiz 27 adetlik X-Class satışımız ile Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu olarak filo satışlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bugün, burada hem Uçan Turizm’in filosunu genişletirken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz yıldızından yana kullanmasının mutluluğunu hem de ilk X-Class filo teslimatımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu teslimat, X-Class araçlarımızın hem özel hayatta hem de iş hayatında kullanılabileceğinin bir kanıtı niteliğindedir. Mercedes-Benz X-Class’ta müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor ve bu kapsamda müşterilerimize 3 farklı donanım seviyesi sunuyoruz. Uçan Turizm, filosunda kullanacağı X-Class araçları seçerken güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma da oldukça uygun olan X-Class Progressive donanım seviyesini tercih etti. Araç alımında Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için Uçan Turizm’e ve bu satışın gerçekleştirilmesinde emeği olan Koluman Tarsus Şube’ye teşekkür ediyoruz.” dedi.



Uçan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Uçan ise tören esnasında gösterdikleri ilgi için Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Tarsus Şube’ye ve sağlamış oldukları kredi imkânlarından dolayı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerini iletti. Ayrıca Uçan; “Satın aldığımız araçlarımızı Afşin Elbistan Termik Santrali çalışmalarımızda kullanacağız; dolayısıyla satın alacağımız araçların son derece güçlü ve beklentilerimize cevap vermesi gerekiyordu. X-Class’ın iş amaçlı kullanıma da uygun olması, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerde idealliği, tarzı, konforu ve güvenlik donanımları ile çıtayı yukarıya çıkartması filomuzu büyütürken tercihimizin bir kez daha Mercedes-Benz’den yana olmasını sağladı. Filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz ve işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.



Mercedes-Benz X-Class

Pick-up pazarına hızlı bir giriş yapan ve pazarın değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class; çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla güçlü görünüme sahip. Araç; güçlü karakteri, dinamik görünümü ve heyecan uyandıran tasarımıyla dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor.

Mercedes-Benz X-Class, X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi sunarak pick-up dünyasının yıldızı oldu.

Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, “Low Mod” ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. Mercedes-Benz X-Class, kullanıcısına üç farklı donanım seçeneği, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, 6 ileri manuel şanzıman veya 7 ileri otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor.



• X-Class PURE: Klasik dayanıklı kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerde ideal. Her türlü işi sırtlayan X-Class PURE, aynı zamanda konforu ve tasarımıyla müşteri teslimatları, sevkiyatlar ve özel kullanımlar olmak üzere farklı beklentileri de karşılıyor.



• X-Class PROGRESSIVE: Güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı hem de konforu ile kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerine cevap veriyor.



• X-Class POWER: Ürün gamının bir diğer seçeneği olarak sunulan ve şehir yaşamı için sunduğu yüksek donanım paketi ile dikkat çeken X-Class POWER; tarz, performans ve konfora önem verenler için ideal bir seçenek oluyor.







