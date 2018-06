Anasayfa » Piyasa

Öney Taşımacılık, opersayonel verimlilik için tercihini yaptı

04 Haziran 2018, 12:18

Sunduğu taşımacılık çözümleri ile nakliyecilerin sefer maliyetlerini azaltan Türkiye’nin lideri Tırsan, Öney Taşımacılık’ın da tercihi oldu.



İzmir merkezli hizmet veren firma, filosuna 25 adet Tırsan Perdeli Hafif Maxima Plus katarak tek seferde daha fazla yük taşıyarak verimliliğini artıracak.



Farklı ürün gruplarında yaptığı teslimatlarına son hızla devam eden Türkiye treyler sektörünün lideri Tırsan, Türkiye genelinde soğuk meşrubat dağıtım hizmeti sunan Öney Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri’ne 25 adet Tırsan Perdeli Hafif Maksima Plus satışı gerçekleştirdi. Tırsan Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve tek seferde1,5 ton daha fazla yük taşıma özelliğine sahip, hafif ve ekonomik yapısıyla nakliyecilerin kazancını artıran Tırsan Perdeli Hafif Maksima Plus’ların teslimatı için Tırsan Adapazarı fabrikasında teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Araç Teslimat Sorumlu Uzmanı İhsan Özkan tarafından Öney Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Polatlı ve Filo Müdürü Abdullah Banda’ya teslim edildi.



Öney Taşımacılık Hafifledi, Güç Kazandı



Öney Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Polatlı, dünya taşımacılık trendlerini takip eden ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren bir firma olduklarının altını çizdi. Yurtiçi ve uluslararası taşımacılık hizmeti verdiklerini söyleyen Polatlı, “Öney taşımacılık olarak bugüne kadar müşterilerimize en iyi hizmeti sunduk. Bundan sonra da verimli, sorunsuz ve güvenli hizmetlerimiz sürecek” dedi.



Filolarında 35 adet Tırsan marka treyler bulunduğunu ve Tırsan kalitesinden ve hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını aktaran Öney, “Tırsan ürün kalitesini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Verdikleri satış sonrası hizmetlerle de zaten gönlümüzü defalarca kazandılar. Bunun yanında Tırsan’ın yüksek 2.el değeri, lojistik operasyonlar için geliştirdiği pratik ve yenilikçi çözümler de Tırsan’ı tercih etmemizde etkili oldu. Yeni aldığımız araçlar ile gücümüzü artırırken filomuzu hafiflettik. Tek seferde daha fazla yük taşıyacağız” açıklamasında bulundu.



Tırsan Perdeli Hafif Maxima Plus Özellikleri



Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Perdeli Hafif Maxima Plus, çok daha hafif ve ekonomik olması nedeniyle 1,5 ton daha fazla yük taşıma özelliğine sahiptir. Hafifliği sayesinde boşken yakıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlar. Sektörün en kaliteli çeliği kullanılarak, dayanıklılığı ve sağlamlığı arttırılan özel Tırsan şasi teknolojisi uzun yıllar güvenle kullanım sunar.