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SNH İnşaat’a 6x4 teslimatı
04 Haziran 2018, 11:33
Temsa İş Makinaları, 1996 yılından bu yana üstyapı ve altyapı uygulamalarında alanın deneyimli ve öncü firmalarından SNH İnşaat’a bir adet Volvo Trucks FH750 6x4 çekici teslim etti.
Bu teslimatla birlikte şirketin toplam Volvo Trucks filosu 33’e yükseldi.
Teslimat töreni, SNH İnşaat Satın Alma Müdürü Kaan Hoca ve Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Fatih Tuncay katılımıyla gerçekleşti.
Sınıfında bant üretimli en yüksek beygir gücüne sahip çekici olan Volvo Trucks FH 750 6x4, ağır nakliye işlerinde kullanılıyor. Daha fazla yakıt tasarrufu sağlama ve daha iyi çekiş ile daha dar dönüş açısı özellikleriyle öne çıkan kamyonun yükü olmadığında çekiş aksını devreden çıkarmak ve yükseltmek için sadece ön konsoldaki bir düğmeye basmak yeterli oluyor.
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