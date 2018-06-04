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Atak Filo'nun tercihi de Sultan

04 Haziran 2018, 11:22

Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar, turizm ve servis taşımacılığına yönelik araçlarının teslimatına devam ediyor.



Yüksek yolcu kapasitesi, motor gücü, zengin aksesuarları ve üstün güvenlik özellikleriyle göz dolduran Sultan otobüsleri, Atak Filo Araç Kiralama’nın da tercihi oldu. Filosuna 2 adet Sultan Mega ve 8 adet Sultan Maxi katan Atak Filo’nun araç teslimatı Otokar Bayi Çavuşoğlu Otomotiv'de gerçekleştirildi.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile turizm ve servis taşımacılığında trendleri belirlemeye devam ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan, Atak Filo'nun da tercihi oldu. Atak Filo Araç Kiralama A.Ş., filosuna 2 adet Sultan Mega ve 8 adet Sultan Maxi kattı.



Otokar Bayi Çavuşoğlu Otomotiv tarafından gerçekleştirilen teslimat töreni Atak Filo Şirket Müdürü Harun Selçuk, Operasyon sorumlusu Mert Çetinkaya, Atak Filo araç şoförleri ve Çavuşoğlu Otomotiv Satış Müdürü Fatih Demirel'in katılımı ile gerçekleşti. Teslim edilen araçlarla birlikte Atak Filo’nun sahip olduğu Sultan sayısı 25’e yükseldi.





SULTAN MEGA

Sultan Mega, modern çizgileri ve dinamik tasarımı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Rahatlık ve konforu bir adım daha öteye taşımak için tüm detayların yer aldığı 35+1+1 kişilik yolcu kapasiteli Sultan Mega; ortadan kapısıyla hızlı ve kolay iniş biniş sağlıyor. Yüksek motor gücü, zengin aksesuarları, kullanışlı bagaj alanı ile hem sürücüsüne hem de yolcusuna yeni bir deneyim vadeden Sultan Mega, üst düzey güvenlik sistemlerini de üzerinde barındırıyor. EBS ve ASR sistemlerinin standart olarak sunulduğu Sultan Mega, şerit takip sistemine ek olarak gelişmiş acil fren sistemi, güçlü Euro 6 motoru ve artan tork gücü ile farkını ortaya koyuyor.





SULTAN MAXI

31+1+1 kişilik yolcu kapasiteli Sultan Maxi, yüksek motor gücü ve zengin aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Hem sürücüsüne hem de yolcularına konforlu bir yolculuk sunan Sultan Maxi’de pek çok özel donanım standart olarak sunuluyor. Üst düzey güvenlik özellikleri ile de dikkat çeken Sultan Maxi, üstün yol tutuşu ve sürüş performansıyla fark yaratıyor.











