Lojistik sektörü TIRSAN’ı seçti

30 Mayıs 2018, 17:32

TIRSAN “Yılın Lojistik Dostu Kurumu” ödülünü aldı.

Treyler sektörünün lideri Tırsan, Türkiye’de ve Avrupa’da müşterilerine sağladığı üstün hizmet kalitesi sayesinde sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen 3. Ekonomi Ve Lojistik Zirvesi programı kapsamında yapılan ödül töreninde Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, Alo TIR ve Kässbohrer Yol Yardım hizmetleriyle “Yılın Lojistik Dostu Kurumu” ödülünü aldı. Ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getirerek reel sektörleri ve lojistik sektörünü buluşturan etkinlikte, toplam 12 kategori üzerinden değerlendirmeler yapıldı.



“Tüm Çözümlerimizin Temelinde Müşterilerimiz Yer Alıyor”

Taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli konuların masaya yatırıldığı zirvede Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu “Yılın Lojistik Dostu Kurumu” ödülüne layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Nuhoğlu, “Türkiye’nin ilk 100 ihracatçı şirketinden biri olarak, son dönemde aldığımız ödüllere bir yenisini daha ekleyerek Yılın Lojistik Dostu Kurumu seçildik. Bu gurur verici gelişmeler bizlere, Tırsan olarak tüm çözüm ve hizmetlerimizin merkezine müşterilerimizi koymamızın sektör tarafından da görüldüğünü ve takdir edildiğini hissettiriyor. Bu ödülü sektörün rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği için hackaton temposunda 7/24 çalışan tüm Tırsan ailesi adına almaktan gurur duyuyorum. Bu değerli organizasyonda emeği geçen ve bizi bu ödüle layık gören herkese de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Tırsan Alo Tır ve Yol Yardım, Müşterilerin Her Daim Yanında

Tırsan, Türkiye’de 50, yurt dışında 364 yetkili servis noktasında uzman personeli, kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sektördeki 41 yıllık liderliğini satış sonrası hizmetlerde de sürdürüyor.

Müşterilerinin sadece satış öncesinde değil, satış sonrası sürecinde de her zaman yanında olan Tırsan, 2010 yılında hayata geçirdiği Alo Tır ve Yol Yardım hizmeti ile kesintisiz ve uçtan uca hizmet sunmaya devam ediyor. Alo Tır 7/24 hizmet ile gelen çağrılar ortalama 30 saniye içerisinde cevaplanarak, müşterilerinin yolda kalmaması sağlanıyor. Aynı zamanda servis yönlendirmeleri ve her konuda müşteri istekleri de karşılanıyor.



Tırsan, Kässbohrer Yol Yardım ile Avrupa ve Rusya dahil, 27 ülkede, 23 dilde hizmet veren yol yardım hizmeti sağlıyor. Acil durumlarda anlaşmalı olduğu 6500 noktada müşterilerine çözüm sunuyor. Kässbohrer’in 350’nin üzerinde yetkili servisi, Avrupa ve Rusya yollarında çalışan müşterilerinin, bakım, tamir, yedek parça ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde gideriyor. 2016 yılında Avrupa çapında, uluslararası ihtiyaçlara yönelik hayata geçirdiği bakım onarım hizmetin ile Tırsan, K-Advance Care adı verilen bu hizmet ile Avrupa genelinde 16 ülkede, 6 bin servis noktasında Kässbohrer marka treylerlere, ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilen sabit ücretli bakım avantajı sunuyor.