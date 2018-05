Dijital taksi “Taxi 7x24” ile yollara çıkıyor

Anasayfa » Otomobil

30 Mayıs 2018, 17:27

Turkcell ve TETAŞ Elektronik’in yaptığı işbirliği sayesinde taksiler daha eğlenceli ve güvenli olacak.

İSTANBUL – Hayatın her alanında yaşanan dijitalleşme, Turkcell’in güçlü 4.5G altyapısını ve dijital uygulamalarını kullanan Taxi 7x24 platformuyla taksilere de geliyor. TETAŞ Elektronik’in yeni nesil taksi platformu Taxi 7x24, mobil iletişim, içerik ve ödeme altyapısı için Turkcell ile işbirliğine giderek taksileri dijital hale getiriyor. Dijital taksi, Taxi 7x24 ile taksiciler ve müşteriler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek. Tek merkezden kontrol edilebilecek taksilerin hangi dakika nerede oldukları görülebilirken, dijital hale gelen taksimetreler de yine aynı merkezden sıra beklemeden kolayca uzaktan güncellenebilecek. Sistem için her taksinin içine biri yolcu kullanımında olmak üzere iki adet tablet yerleştirilecek. Bu tabletler sayesinde şoförler, taksi çağrılarını kolayca alabilecek, gidecekleri yeri navigasyon üzerinden rahatlıkla bulabilecek. Müşteriler ise tablet üzerinden internete girecek, kendilerine sunulan içeriklerle keyifli yolculuğun tadını çıkaracak.Tamamen yerli olan 7x24 platformunda taksi çağırma ve ödeme sistemleri de yerli olacak. Sisteme entegre hale getirilen BiP uygulaması ile yolcular kendisine en yakın taksiyi tek dokunuşla çağıracak ve dakikalarca taksi beklemek zorunda kalmayacak. Yerli ödeme sistemi Paycell sayesinde de yolcular isterse taksi ücretini Turkcell hattı üzerinden ödeyebilecek ve bunu ay sonunda gelen faturasında görecek. Ayrıca kredi kartı üzerinden yapılacak ödemelerde de Paycell altyapısı kullanılacak. Müşteri alışverişini de yolculuk sırasında yapabilecek, mağazadaki herhangi bir ürünü Paycell altyapısı sayesinde zaman kaybetmeden tabletten satın alabilecek.Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan, platformun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını söyledi.sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu alanda edindiğimiz tecrübelerimizi hemen her sektörle paylaşmaya ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu işbirliğiyle şimdi de taksileri dijital hale getiriyoruz. Taxi 7x24’ün dijital taksilerine binecek yolcular da platformda bulunan Turkcell uygulamalarını kullanarak eşsiz bir dijital yolculuğu deneyimleyebilecek. Bu anlaşmanın aynı zamanda müşterilerimizin bir gününde yer alan 1440 dakikada dijital servislerimizle daha fazla yer alma hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”Turkcell’in güçlü mobil altyapısı sayesinde dijital hale gelen taksilerle vatandaşın daha konforlu yolculuk yapacağının da altını çizenşunları söyledi: “Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda bu proje ile bir adım daha attık. Bu sayede insanlar hak ettiği hizmeti alabilecek. Platformda yer alan tabletlerde yakın zamanda yer alacak dünyanın en büyük müzik platformlarından olan fizy‘deki şarkılarla yolcular trafiği unutacak. Yine TV+ ile akşam kaçırdıkları dizileri, filmleri ya da canlı olarak maçları izleyebilecekler. Dergilik uygulamasına girerek yüzlerce dergi ve gazete içerisinden dilediklerini okuyabilecekler. Bu sayede yolcular trafiği unutacak. Taxi 7x24 ile geldiğimiz bu noktada ülkemize bir dijital hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell’in dijitalleşme yolundaki katkıları her alanda devam edecek. Bu vesileyle TETAŞ Elektronik’e bir kez daha teşekkür ederim.”Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan T“Dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında taksi sektörü geliyor. Bu ihtiyaca cevap verilmediği için bu alanda arayışlar ve yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Taxi 7x24 geleneksel sarı taksi sektörünü, Türkiye ve dünyada, dijital çağın gereksinimlerine ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verecek şekilde geliştirilerek, Tetaş’ın 25 yıllık global tecrübesi ile tasarlandı. Proje sektörde dünyada bir ilke liderlik edecek en ileri teknolojilerle hayata geçirildi. Taxi 7x24 platformu, tüm dünyada ölçü ve tartı kanunları ile regüle edilen, mühürlü bir kapalı kutu çözümün, açık bir platform olan Android tablete aynı regüaltif şartları karşılayacak şekilde taşınması ile başladı. Ardından, vizyonu ve yetenekleri ile hem taksi müşterisine hem de taksi şoförüne yepyeni imkanlar sunabilen akıllı bir dağıtım ağı olma yolunda benzersiz nitelikler kazandırıldı.Konuşmasını sürdüren, “Taxi 7x24 ile modern toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olan güvenli, konforlu ve her an erişilebilir taksi hizmeti mümkün olacak. Bu platform sayesinde, taksi şoförlerinin yan gelirleri artacak, iyi hizmet Taxi 7x24 tarafından ödüllendirilecek. Taksi müşterisi ise aradığı kolay erişim, kaliteli hizmetin yanı sıra, yolculuğu süresince kendi tercihlerine göre belirleyeceği çok zengin bir multimedya içeriklerinden faydalanabilecek. Takside geçen zaman, hem yolcu hem şoför için değerli ve keyifli hale gelecek. Başarılı tüm teknolojik dönüşümlerin özünde, kullanıcı tecrübesini birinci önceliğe alan ve diğer her şeyi bunun etrafında kurgulayan yapıları görüyoruz. İşte Taxi7x24 de çok zor bir iş olan hem müşteri hem de şoförün önceliklerini çok iyi adresleyen bir yapı ile sürdürdüğü testlerin neticesinde yıllardır devam eden sorunlara yepyeni bir çözüm olacağını ispat etti. Bu projede işbirliği yaptığımız, dijital altyapısı ve çözümlerinden faydalandığımız Turkcell’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.Uygulama ile taksicilere daha fazla para kazanmanın yolu da açılıyor. Tablet içinde yer alacak reklam uygulamaları yolcular tarafından izlendikçe taksici daha çok kazanacak. Taksiciler bu uygulama sayesinde yakın bir zamanda Turkcell Akademi üzerinden gerekli tüm eğitimleri de alabilecek. Yabancı dil, ilk yardım, şehir bilgisi gibi konularda alınacak eğitimlerle taksiciler daha donanımlı ve daha bilgili şekilde hizmet verecek. Uygulama kurumsal şirketlere kolaylık sağlıyor. Taxi 7x24’e Turkcell masrafım uygulanmasının eklenmesiyle birlikte, çalışanlar Taxi 7x24 üzerinden araç talebinde bulunup, yolculuklarını tamamladıklarında ödemeyi şirketleri gerçekleştirecek. Müşteri, ödeme ve fiş alma gibi zorluklarla uğraşmayacak.Turkcell altyapısı ve uygulamalarıyla sunulan Türkiye’nin yerli taksi çağırma platformu Taxi 7x24’ün en önemli kullanıcıları olan şoförlere özel tarife de sunulacak rahatça haberleşebilecek. 4 GB ve 6 GB iki paket olarak sunulan tarifede 1000 dakika ve 100 SMS’in yanı sıra BiP, fizy, TV+, lifebox ve Dergilik dijital uygulamaları da yer alacak. Bu uygulamalar için de toplamda 16 GB’lık ek internet paketi tanımlanacak. Böylece ilk tarifeye seçenlerin paketlerinde toplam 20 GB internet yer alacak.Tarifede yer alan taksiciler, BiP sayesinde bas konuş yerine akıllı telefonları üzerinden rahatça haberleşebilecek. fizy ile sınırsız müziğin tadını çıkaracak taksiciler, Dergilik uygulamasıyla boş zamanlarında 586 yayın arasında yer alan günlük gazetelerini diledikleri dergileri okuyabilecek. Taksiciler kendilerine özel tarifede, 150’den fazla kanalın yer aldığı TV+ ile diledikleri zaman haber kanallarını takip edebilecek. Ayrıca çektikleri fotoğraf ve videolarını lifebox’ta saklayabilecek.Türkiye’deki taksi pazarındaki rakamlar da oldukça dikkati çekiyor. Ülkemizde 18 bini İstanbul’da olmak üzere toplam 60 bini aşkın taksi bulunuyor. Bu taksilerle taşınan yolcu sayısı ise yılda yaklaşık 437 milyon. Bu yolcuların takside geçirdikleri süre ise 6.5 milyar dakika. Taksilerin yıllık cirosu 5 milyar TL. Taksi plakalarının piyasa değeri ise 30 milyar TL.