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Scania-Doğuş’tan sınır tanımayan servis hizmeti

Scania-Doğuş’tan sınır tanımayan servis hizmeti

Tarih 30 Mayıs 2018, 17:18

Scania, Özbekistan’da arızalanarak yolda kalan araç için İstanbul’dan ekip göndererek operasyonun kesintisiz sürdürülebilmesi için müşterisinin yanında oldu.

Satış Sonrası Hizmetlerde yarattığı katma değer ile farkını ortaya koyan Scania, bu kez sınır ötesine de uzanarak tekerleklerin dönmesini sağladı.

Özbekistan’da arızalanarak yolda kalan Türk lojistik firmasının aracına, Doğuş Otomotiv Gebze Scania Yetkili Servisi’nden ulaşan ekipler, 16 saatlik yolculuğun ardından araca ulaşıp onarımını sağlayarak müşterisine destek oldu.

Firmanın durumu bildirmesinin ardından İsveç ile iletişime geçen Doğuş Otomotiv Scania Gebze Servis yetkilileri, Özbekistan ve bölge ülkelerinden çözüm süresinin uzayabileceği anlaşılınca, arızalı araca İstanbul’dan ulaşılmasına karar verdi.

Her gün tek uçuşun gerçekleştiği 4.500 kilometre uzaklıktaki Özbekistan’a, araç sürücüsünün belirttiği arızayı tahmin ederek gerekli yedek parçayı da yanında götüren teknisyen ekip,  Taşkent üzerinden aktarmalı olarak aracın bulunduğu Buhara kentine hareket etti. Sürücü ile iletişimde kalarak araca ulaşan ekip, arızayı giderdikten sonra İstanbul’a döndü.

Scania, daha uzun operasyonda kalma süresi ile müşteri karlılığının yüksek tutulmasını amaçlayan misyonu doğrultusunda, Satış Sonrası Hizmetlerde de farkını ortaya koyuyor. Kullanıcılarının iş devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet veren “Scania Asistans” servisi 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardım desteği sağlıyor.


 

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