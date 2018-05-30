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Anadolu Isuzu, Servis Klinik Uygulamasıyla satış sonrasında iddialı
30 Mayıs 2018, 17:10
Türkiye’nin dört bir yanında servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, Kayseri’de düzenlediği Servis Klinik uygulamasıyla Isuzu kullanıcılarıyla bir araya geldi.
Anadolu Isuzu, satış sonrası hizmetlerde Isuzu kullanıcılarına özel uygulamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, daha önce çeşitli dönemlerde uyguladığı Servis Klinik Uygulamasını tekrar hizmete sundu.
Yurt dışındaki birçok Isuzu yetkili servisinde de uygulanan Servis Klinik Uygulamasında kullanıcılara ücretsiz genel kontroller yapılırken, kendileri ile fikir alışverişi yapılarak memnuniyetleri ölçülüyor. 2018 yılında ilk olarak 9-11 Mayıs tarihlerinde Kayseri Net Otomotiv yetkili servisinde gerçekleştirilen uygulamaya 107 araç sahibi katılırken, Anadolu Isuzu’nun ortak şirketleri Isuzu Japonya ve Itochu’dan çalışanlar da satış sonrası hizmetler kapsamında bu uygulamada Isuzu kullanıcılarıyla bir araya geldi.
Anadolu Isuzu ile özdeşleşen Servis Klinik Uygulaması, Isuzu kullanıcılarının markaya olan güvenini en üst seviyelere taşırken, tercih etmiş oldukları araçların ne kadar doğru bir karar olduğunun farkındalığını sağlamak amacıyla Türkiye’de birçok ilde de belirli dönemlerde devreye alınacak.
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