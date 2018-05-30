Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği elektrikli otobüs ihalesini kazanan belli oldu

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30 Mayıs 2018, 17:04

Ulaşımda yerli ve milli üretim markaları destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği elektrikli otobüs ihalesi sonucunda 10 adet 18 metre tek körüklü ve 8 adet 25 metre çift körüklü yeni nesil SILEO elektrikli otobüs için sözleşme imzalandı.

Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüslerini 2014 yılında üretmeye başlayan ve 2017 yılıyla birlikte 2. nesil araçların üretimine geçen Bozankaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Mayıs ayında Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım gününde sergilenen yeni nesil SILEO’dan 18 adet, yakın gelecekte Kayseri halkının kullanımına sunulacak.10 adet 18 metre tek körüklü ve 8 adet 25 metre çift körüklü yeni nesil SILEO elektrikli otobüs alacak olan Kayseri Belediyesi, ulaşımda raylı sistem atılımından sonra şimdi de daha çevreci ve konforlu elektrikli otobüsleri seçmiş oldu.; “Elektrikli otobüsümüz SILEO’nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye’de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil SILEO, hem çok konforlu, hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara kıyasla %75’e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km’ye kadar mesafe kat edilebiliyor. Kayseri halkı eminiz ki raylı sistem araçlarımızdan sonra elektrikli otobüslerimizle de konforlu seyahatlerinden memnun kalacak” dedi.Türkiye’de bugüne kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 8 ihaleyi de kazandıklarını belirten, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’yle 10 adet 18 metrelik tek körüklü otobüs, 8 adet de 25 metrelik çift körüklü yeni nesil SILEO elektrikli otobüs için anlaşmaya vardık. Bu ihaleyle birlikte Türkiye’de düzenlenen tüm elektrikli otobüs ihalelerini Bozankaya markası kazanmış oldu.” şeklinde konuştu.Bozankaya tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil SILEO elektrikli otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen Yeni SILEO, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor.İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı yeni nesil SILEO’da tasarım da artık daha modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni SILEO’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil SILEO, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni SILEO ortalama 0,8 kWh/km, yani yaklaşık 15 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni SILEO bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.