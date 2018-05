Bosch Türkiye’den 2018’e pozitif başlangıç

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

30 Mayıs 2018, 16:46

Bosch, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynamak istiyor.

İstanbul- Dünyanın önde gelen global teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’deki 2017 mali yılını 15,5 milyar TL ciroyla kapattı. Bu rakam, Bosch’un Türkiye’deki cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artırdığı anlamına geliyor. 2018 yılına olumlu başlangıç yapan Bosch, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki tüm iş kollarında satışları artırarak güçlü büyüme kaydetti. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, İstanbul’da düzenlediği yıllık basın toplantısında, “İlk çeyrekteki sağlam büyümemize dayanarak, bu yıl yine güçlü bir satış performansı elde etmeyi bekliyoruz” dedi.Bosch Türkiye, geçen yıl 9 milyar TL tutarındaki ihracatıyla genel ihracat hacmine yüzde 1,5 oranındaki katkısını sürdürdü. Bosch’un Türkiye’deki istihdamı da önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 18.240 kişiye ulaştı.Steven Young, “Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmalar Bosch Türkiye’nin büyümesinde itici güç oluşturuyor” derken, 2017’de Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yaklaşık 200 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bosch’un Türkiye’de 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Şirket, Asya ve Avrupa’daki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150’den fazla uluslararası proje yürütüldü.Üretim tesisi ve ekipmanlarında bağlanabilirliği sağlamak, Sanayi 4.0’ın başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bosch geleceğin akıllı, yalın ve esnek fabrikasıyla günümüzde üretim ve lojistik alanlarında uygulamaya geçirilen ağa bağlı çözümlerin her ikisi için de çalışıyor. İki senaryonun da ortak bir yanı var: Donanım, yazılım ve hizmetler arasındaki etkileşimin insanlar tarafından yönetilmesi. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Geleceğin fabrikalarındaki başarının üç temel taşı insanlar, makineler ve veriler Bursa ve Manisa’daki fabrikalarımız da dahil olmak üzere Sanayi 4.0 alanında global çapta büyük gelişmeler kaydediyoruz” diye konuştu.Bursa’daki fabrikada iki yıldır 7.500 kişiyle birlikte 3 de robot çalışıyor. Bu otonom robotlar lojistikten sorumlu ve üretimde gereken parçaları ulaştırılması gereken noktalara taşıyor. Her robot her gün 600 metrelik tur atıyor. Robotların bugüne dek toplam 12.000 kilometreden fazla yol kat ettiği hesaplandı.Steven Young, Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 alanındaki uzmanlığını Türkiye’deki diğer şirketlerle de paylaştığını vurguladı. Bosch, Türkiye’de jant üreten Maxion Wheels ile şirketin dijital dönüşümünde danışmanlık vermek üzere anlaştı. Bosch Sanayi 4.0 alanında dünya genelinde ve Türkiye’de öncü çalışmalar yaparken, bu dönüşüm süreci için gerekli bilgi ve uzmanlığı geliştirmek amacıyla sektörle üniversiteler arasındaki iş birliğine de özel önem veriyor. ‘Değişimi Şekillendirin – Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı’nı bu yıl daha da geliştiren Bosch, Yıldız Teknik Üniversitesiyle yürütülen program kapsamında 11 öğrenciye Bosch Bursa Fren Fabrikası ile Manisa Termoteknoloji Fabrikasında mühendisler gözetiminde çalışma fırsatı sağlıyor. Bosch ayrıca, lise öğrencilerinin robotlarını global olarak yarıştırdığı First Robotics yarışması ve lise ve üniversite öğrencilerinin sensörlerden ve yapay zeka algoritmalarından yararlanarak geliştirdikleri otonom araçlarını yarıştırdıklarıdestekliyor.Bosch Türkiye faaliyet gösterdiği iş kollarında istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Manisa’daki fabrikasında Türkiye ve uluslararası pazarlar için duvar tipi kombi üreten Bosch Termoteknoloji, geçen yıl 800.000 adetle kendi üretim rekorunu aştı. Bosch Rexroth Bursa Fabrikası yeni nesil hidrolik pompa üretimini artırmaya devam etti. Bosch Fren Sistemleri Fabrikası geçen yıl üretim kapasitesiyle iç pazardaki talebinin yarısından fazlasını karşıladı. Bosch Elektrikli El Aletleri Türkiye’de boyut ve şekil olarak pazarda bulunan tüm tornavidalardan 4 misli güçlü olan ‘akıllı tornavida’ Bosch GO’nun lansmanını gerçekleştirdi. Bosch Car Service istasyonlarının sayısı Türkiye genelinde 56 şehirde 185’e ulaştı. Bosch Bina Teknolojileri, Adana Şehir hastanesinde akıllı bina çözümleriyle güvenlik ve iletişim kolaylığı sağlıyor.Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018’de yine büyümeyi hedefliyor. Grup, 2017’de rekor sonuçların elde edilmesinin ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018’de satış gelirlerinin yüzde 2 ilâ 3 oranında artacağını öngörüyor. Şirketin ilk üç ayda gerçekleştirdiği satışlar, bir önceki yılın aynı dönemini yakaladı ve hatta döviz kurlarına göre düzenlemeyle yaklaşık yüzde 5 aştı.Renningen’deki yıllık basın toplantısında konuşan, “Şirketimiz bağlanabilirlik alanındaki geniş kapsamlı uzmanlığını, sanayi ve ürünler konusundaki birikimiyle birleştirme konusunda rakipsizdir. Bosch Grubu’nun benzersiz özelliği işte budur” dedi. Dr. Denner, yaşam kalitesini artırmayı ve ekolojik, iklim dostu olmaya katkıda bulunmayı, Bosch’un gündeminin en tepesine yerleştirirken şöyle konuştu: “Yaşam için Teknoloji’ ilkemiz, çevre korumada olabilecek en iyi teknolojileri geliştirmek üzere bizi motive ediyor. Hava kalitesini artırırken, insanların hareketli olmasına da yardımcı olmak istiyoruz.”Bosch, trafikte düşük emisyon vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla hem elektromobiliteyi yaygınlaştırmak hem de içten yanmalı motoru daha da geliştirmek için yoğun yatırım yapıyor. Bosch mühendisleri dizel teknolojisinde önemli bir başarı elde etti. Bu teknoloji ile Bosch mühendisleri NOx emisyonlarını önemli ölçüde düşürdü. Geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden ortalamada kilometre başına en fazla 13 miligram emisyon salıyor..“Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek” dedi.