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FLEETCORP Türkiye’de, Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yeni CTO'su belli oldu

FLEETCORP Türkiye’de, Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yeni CTO'su belli oldu

Tarih 30 Mayıs 2018, 16:24

Uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunan Fleetcorp’a Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu CTO (Chief Technology Officer) olarak Tolga BAYAZITOĞLU atandı.


1999-2007 yılları arasında Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.de Bilgi Teknolojileri alanında Bilişim Altyapı Sistemleri ve Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları konusunda da Proje Yöneticisi olarak görev yapan Tolga BAYAZITOĞLU, 2007 - 2008 tarihleri arasında ise Citibank A.Ş.de Yönetim Bilgi Sistemi ve Süreç Kontrol Sistemleri Yöneticisi pozisyonunda çalıştı. 2008-2012 tarihleri arasında TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.de Operasyonel Sistemler, Ödeme Sistemleri ve İş Zekası konusunda Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak, 2012-2016 yılları arasında da Infex Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm Projelerinden sorumlu İş Birimi Direktörü olarak kariyerine devam etti. 2016-2017 tarihleri arasında ise dünyanın sayılı altyapı projelerinden birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesinde, yapım ve işletme aşamasında Bilişim Altyapı Sistemleri, Operasyonel ve Finansal Sistemler, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Bilişim Teknolojileri Direktörü / CIO olarak görev aldı.
 
14 Ocak 1974’te İstanbul’da dünyaya gelen Tolga BAYAZITOĞLU, “Elektrik ve Elektronik Mühendisi” olarak lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldıktan sonra, yüksek öğrenimini Sakarya Üniversitesi’nde “Elektronik Mühendisliği” dalında tamamladı. BAYAZITOĞLU, evli ve bir erkek çocuğu babası...  

 

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