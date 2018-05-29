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ABD’nin otomotiv ithalatı soruşturması endişe verici!

ABD’nin otomotiv ithalatı soruşturması endişe verici!

Tarih 29 Mayıs 2018, 15:00

ABD’nin almış olduğu kararları dünya ticareti açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD, bu yılın başında ABD Ticaret Kanunu’nun 232 numaralı “ulusal güvenlik” maddesi çerçevesinde başlattığı çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulamasından sonra, yine aynı madde kapsamında otomotiv ürünlerine soruşturma açılması kararı aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, ABD tarafından başlatılan söz konusu soruşturma girişiminin, uluslararası ticaret ortamının olumsuz bir sarmala girme riskini arttıracağı endişesi taşıdıklarını belirtti. Kararı endişe verici bir gelişme olarak değerlendiren Haydar Yenigün, “Bu tür girişimler küresel ticarette gerginlik oluşmasına sebebiyet verebilecektir” diye konuştu.

Ülkemizin ABD’ye ihracatının gümrük vergisine tabii olduğunu belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün, ABD'ye ülkemizden yapılan ihracatta otomobil için yüzde 2,5 ticari araçlar için ise araç tipine bağlı olarak yüzde 4 ila 25 arasında gümrük vergisi uygulanmakta olduğunu belirtti. ABD Ticaret Bakanlığı’nın ithal otomobillerin pazar payının son dönemde yüzde 48'e çıkmasını bu soruşturma için önemli bir sebep olarak gösterdiğine vurgu yapan Yenigün, ülkemizde ithal araçların pazar payının 2017 sonu itibariyle otomobillerde yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 46 olmak üzere toplam pazarda yüzde 64 olduğunu belirtti. Yenigün yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın küresel ticaret dengelerini gözetecek şekilde yürütülmesinin küresel ekonominin sağlıklı işleyişi açısından  gerekli ve faydalı olacağını  da sözlerine ekledi.

2017 yılı verilerine göre, Türkiye otomotiv sanayiinin 6’ncı büyük ihraç pazarı konumunda olan ve otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan ABD’ye otomotiv ve parça ihracatının 2017 senesinde bir önceki yıla göre artış gösterdiğini kaydeden OSD Başkanı Yenigün, 2018 senesinde ihracatın kompozisyonundaki değişiklik sebebiyle adet bazında azalma olmasına rağmen yan sanayideki ihracat artışı nedeniyle toplam değer bazında yüzde 6 artış olduğunu da belirtti.  

 

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