Peugeot, tenis elçileriyle birlikte Roland Garros 2018’de yeni iletişim kampanyasını başlattı

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29 Mayıs 2018, 14:57

34 yıldır Roland Garros Turnuvasını destekleyen Peugeot, bir kez daha Paris'te düzenlenen bu prestijli turnuvaya destek veriyor.

Peugeot uluslararası tenis stratejisini geliştirmek üzere 11 oyuncudan oluşan uluslararası bir ekibe güveniyor. Fransa’dan Lucas Pouille (ATP sıra 16), Gilles Simon (ATP sıralaması 75) ve Jérémy Chardy (ATP sıra 86), Almanya’dan Alexander Zverev (ATP 3), İspanya'dan Pablo Carreño (ATP sıralaması 11), David Ferrer (ATP 42) ve Fernando Verdasco (ATP 35), İngiltere’den Jamie Murray (ATP, 11), Arjantin’den Juan Martin Del Potro (ATP sıra 6), Leonardo Mayer (ATP 43) ve Diego Schwartzman (ATP 12) 2018 Peugeot Roland-Garros ekibini oluşturuyor.Peugeot 108 TOP! Roland Garros, Avrupa'da satışa sunuldu. Açılabilir elektrikli kumaş tavan, yan ayna kapakları, kenarlar ve Peugeot yazılarında kullanılan kil tonlarındaki turuncu renk gövde rengi ile kontrast oluştururken daha çekici ve havalı bir görünümü beraberinde getiriyor. İç mekan da kişiselleştirilmiş durumda. Konsol 108 TOP! Roland Garros’un gövde rengi ile eşleşiyor. Kumaş döşemeler ve halı paspaslar da turuncu rengi ve turnuva logosuyla bu versiyona özel bir tasarım ortaya koyarken alüminyum kapı eşikleri tasarımı tamamlıyor ve sportifliğe vurgu yapıyor.Peugeot 108 TOP! Roland Garros; dokunmatik ekran, otomatik klima, otomatik yanan farlar, Open & Go Sistemi, uydu navigasyon (Fransa, İspanya ve İsviçre), hız sınırı algılama ve şeritten çıkma uyarısına sahip Şehir İçi Aktif Fren ve Geri Görüş Kamerası (Fransa, İsviçre ve Hollanda) olmak üzere son derece zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. 1,0 VTi 72 hp 5 ileri manüel şanzıman stop&start özelliğiyle veya aynı motor ile birleşen 5 ileri otomatik şanzıman ile kullanıma sunuluyor.Yeni Peugeot 508 Eylül ayı itibariyle satışa sunulmaya başlanacak. Ancak Roland-Garros'a gelen tüm ziyaretçiler sergilenen iki adet Peugeot 108 TOP! Roland Garros ile birlikte Yeni Peugeot 508’i de keşif etme imkanı bulacaklar.Roland-Garros Köyü bu yıl tamamen yeni bir görünüme kavuştu. Misafirlere benzersiz bir deneyimi yaşatmak üzere dekorasyonu yenilenirken, yeni ve lüks hizmetler ve özel Peugeot eğlence alanı devreye giriyor.