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3M Oto'nun yeni Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü

29 Mayıs 2018, 14:45

Zafer Kaşıkara, Oto Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü görevine atandı.

2013 yılından bu yana 3M Endüstriyel ve Elektronik & Enerji İş Grupları Ülke Direktörü olarak görev yapmakta olan Zafer Kaşıkara,Oto Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü görevine atandı.



Saint Joseph Lisesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kaşıkara iş yaşamına 2003 yılında Toyota’da başladı. 2005- 2007 yılları arasında Petrol Ofisi’nde Ege ve Trakya Bölgeleri satış müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında Uzman Satış Temsilcisi olarak 3M Türkiye’ye transfer oldu. 11 yıldır 3M Türkiye’de farklı iş kollarında çeşitli pozisyonlarda görev alan Kaşıkara son olarak 3M Endüstriyel ve Elektronik & Enerji İş Grupları Ülke Direktörü olarak görev yapıyordu.



