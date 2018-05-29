TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

3M Oto'nun yeni Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü

3M Oto'nun yeni Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü

Tarih 29 Mayıs 2018, 14:45

Zafer Kaşıkara, Oto Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü görevine atandı.

2013 yılından bu yana 3M Endüstriyel ve Elektronik & Enerji İş Grupları Ülke Direktörü olarak görev yapmakta olan Zafer Kaşıkara,Oto Tamir Ürünleri İş Geliştirme Müdürü görevine atandı.

Saint Joseph Lisesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kaşıkara iş yaşamına 2003 yılında Toyota’da başladı. 2005- 2007 yılları arasında Petrol Ofisi’nde Ege ve Trakya Bölgeleri satış müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında Uzman Satış Temsilcisi olarak 3M Türkiye’ye transfer oldu. 11 yıldır 3M Türkiye’de farklı iş kollarında çeşitli pozisyonlarda görev alan Kaşıkara son olarak 3M Endüstriyel ve Elektronik & Enerji İş Grupları Ülke Direktörü olarak görev yapıyordu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

MNG Kargo’da değişim rüzgarı

 MNG Kargo’da değişim rüzgarı MNG Kargo köklü bir değişime hazırlanıyor.

Otoshops’da yönetim değişikliği

 Otoshops’da yönetim değişikliği ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops Genel Müdürlüğü görevine otomotiv sektö...
Vahit MAHMATLI
Pancar ve gelecek!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı