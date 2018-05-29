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Renault’dan Monaco’da çifte puan

29 Mayıs 2018, 11:18

Renault Sport Formula 1 Takımı’nın, iki yarış aracı Monaco sonrası yeniden ilk 10 arasında yer alıyor.

11. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, ‘’Oldukça iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. İyi geçmeyen sıralama turlarının ardından geri dönüş yaparak elde ettiğim 8’incilik, böyle bir durumda olabilecek en iyi sonuçtu. Yarışın ortasında lastiklerim aşınmaya başladığı için zorlandım ancak sonradan toparladım ve birkaç hızlı tur attıktan sonra adeta yarışa geri döndüm. Monaco gibi zorlu yarışların olduğu bir pistte, fırsatlardan elimizden geldiğince yararlanmak istedik.’’ dedi.



8. sırada başladığı yarışı 10. sırada tamamlayan Carlos Sainz, ‘’ Benim içim çok zor bir yarış oldu. 16. turda lastikleri değiştirdik ve Ultrasoft lastikle 60’ın üzerinde tur tamamladık. Bu lastikler yumuşak olduğu için bu sayıda tur için ideal değil. Bir sonraki haftaya odaklanıp, Montreal’de güçlü bir geri dönüş yapmak istiyoruz.’’ dedi.



Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Karmaşık bir hafta sonu oldu. İki pilotumuzun da puan almış olması ve 4. sıradaki yerimizi pekiştirmiş olmamız önemli. Carlos, elinden gelenin en iyisini yaptı fakat Ultrasoft lastiklerde beklenenden daha çok aşınma meydana geldi. Takım oyunundan sapmadığı ve bize bugün puan kazandırdığı için kendisine teşekkür etmeliyiz. Nico’nun ilk lastikleri ise durumu toparlayınca planladığımız stratejiyi uygulayabildik ve kendisi de 8. sırayı sağlama almış oldu. Geçen yıl Monaco’da elde etmiş olduğumuz sonuçtan daha iyi bir sonuç çıkarmamıza rağmen, yakın zamandaki yarışlar kadar rekabetçi değiliz ve lastik yönetimi konusunda çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Şu durumda ilk 10’da başlamaktansa, 11. pole pozisyonunda başlamak ve lastik seçiminde özgür olmak daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Önümüzde yer alan bazı ekipler, bu yöntemle başarılı sonuçlar elde ettiler. Artık Montreal’e odaklanacağız. ” dedi.



