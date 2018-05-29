Anasayfa » Piyasa

7 LOJİSTİK, Filolarını daha da güçlendiriyor

29 Mayıs 2018, 11:01

Taşımacılık operasyonlarına hız, kolaylık ve güvenlik katan TIRSAN Perdeli Mega araçlar 7 Lojistik Hizmetler’in de tercihi oldu.

7 Lojistik Hizmetler, taşımacılık operasyonlarını hızlı, kolay ve en güvenli şekilde gerçekleştirmek için filosuna 10 adet TIRSAN Perdeli Mega kattı. TIRSAN Adapazarı üretim tesislerinde yapılan araç teslimat törenine Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, 7 Lojistik Hizmetler A.Ş Genel Müdürü E. Gökçe Dinçyoldaş ile Filo ve Operasyon Müdürü Şafak Çakmak katıldı.



Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç teslimat töreninde yaptığı konuşmada, sundukları çözümlerle müşterilerinin işlerini kolaylaştırdıklarını belirterek, Tırsan Perdeli Mega araçların sahip olduğu kayar çatı ve çatı kaydırma özelliği sayesine taşımacılık operasyonlarında hızlı yükleme ve boşaltma imkânı sağladıklarının altını çizdi. Erkoç, Perdeli Mega’ların televre üzerindeki 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’denfazla yükleme kombinasyonu sunduğunu ve bir takım gibi çalıştığını aktardı.



7 Lojistik Hizmetler A.Ş Genel Müdürü E.Gökçe Dinçyoldaş ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kaliteli treylerine yatırım yaptıklarını ifade etti. Otomotiv, gıda ve hassas paketli ürünlerin taşımalarını yaptıklarının bilgisini veren Dinçyoldaş, “Farklı sektörlerden firmalara hizmet veriyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçları çok farklı. Filomuza kattığımız Tırsan Perdeli Mega’lar farklı ihtiyaçları tek elden çözebilmemizi sağlayacak” dedi. Müşteri beklentilerinin karşılanması noktasında yaptıkları yatırımla altyapılarını güçlendirdiklerini söyleyen Dinçyoldaş, bu sayede sektördeki rekabet güçlerini ve müşteri memnuniyetini artıracaklarını aktardı.



Tırsan Perdeli Mega Özellikleri

Emniyetli bir şekilde yük taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan yük sabitleme halkalarına, patentli K-fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük güvenlik sertifikasına sahip olan Tırsan Perdeli Mega, ADR'ye %100 uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 2 farklı iç net opsiyonu, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Perdeli Mega, müşterilerine maksimum verimlilik sunuyor. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlıyor. Öte yandan şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metodu ile kataforez (KTL) kaplaması sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi sunmaktadır.



