2018 şampiyonu alüminyum hafifliği sunan damperi ile Mantella

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28 Mayıs 2018, 15:24

SSAB, Uluslararası İsveç Çelik Ödülünü 19. defa en iyi özel çelik kullanıcısı ile buluştu.

Bu yıl heykeltıraş Jörg Jeschke’nin biblosunu ve 100.000 İsveç Kronu değerindeki ödülü kazanan; yenilikçi çözümler içeren Stratosphere 3.0 model arkadan dökmeli damper yarı römorku ile İtalyan Mantella şirketi oldu.; “Mantella şirketinin geliştirdiği dizayn sıra dışı ve oluşturduğu çözümlerle yepyeni bir damper serisi sunuyor. Kalifiye konstrüksiyon çalışması, akıllı üretim metodları ve yüksek direnimli, aşınmayan çeliğin avantajları bu üründe tam olarak kullanılıyor” dedi.Mantella’nın Stratosphere 3.0 arkadan dökmeli damper yarı römorku, müşterilerine alüminyum bir şasi ile aynı ağırlığı sunuyor. Ama farkı; çok daha iyi mekanik özelliklere sahip olması ve aşınmaya karşı çok üst düzey direnç göstermesi. Emsallerine göre ağırlıktan yapılan tasarruf %30 oranında.Damperin şasisi komple yüksek direnimli çelikten. Form verilmiş Z-taşıyıcılara sahip şaside kaynaklı parçaların olmaması, metal yorgunluğunun çok daha az olmasını sağlarken, üretimde de verimlilik elde ediliyor.Stratosphere 3.0 damper gövdesi de aşınmayan çelikten üretilmiş. Bu sayede çok iyi bir dayanıklılık sağlanmış.Kullanıcılar önceki modellere göre daha fazla faydalı yük taşıyabildiklerini, sürüş stabilitesinin arttığını ve damper tam yüklüyken de önemli oranda yakıt tasarrufu yaptıklarını ifade ediyorlar. Lastiklerin de kullanım süresi uzuyor.Mantella, endüstriyel ve ticari araçlar için üstyapı ve ekipman üretiminde otuz yıllık bir deneyime sahip. Doksanlı yılların başında İtalya'nın güneyinde inşaat şirketleri için kamyon üstyapıları üreten firma, 2000'lerin başlarında, ilk arkadan dökmeli damper yarı römörku Stratosphere’i üretti. Bu tarihten itibaren damper yarı römork ailesi farklı alanlara yönelik ürünlerle sürekli gelişen Mantella, 2015 yılından bu yana frigorifik yarı römork da üretiyor.İsveç Çelik Ödülü’nün 2018 yılı finalistleri; birbirlerinden çok farklı görüş açılarıyla yenilikçi ve çok cesur tasarımlar geliştiren ve sıra dışı ürünlerle yüksek direnimli çeliklerin farkını ortaya koyan, geleneksel tasarımı modern materyallerle karşı karşıya getiren dizaynlara sahip ürünlerdi., SSAB çeliğini kullanarak Sky-Lift adını verdiği bir kamyon üstü teleskobik çalışma platformu ile finalistler arasındaydı. Sky-Lift çok yönlülüğe sahip, yükseklere ulaşabilen, menzili uzun bir ürün. Kompakt vinç kolu, benzeri olmayan yükseltilmiş bir döndürme mekanizmasına sahip. Bu sayede manevra ile köşelerden geçildiği gibi başka platformların giremediği çok dar yerlere de girebiliyor. Böyle bir çözüme ulaşabilmek için çok itinalı bir planlama yapılmış ve tüm mekanik kol tertibatı yüksek direnimli çelik kullanılarak imal edilmiş., yabani otları, dev çalılıkları ve küçük ağaçları kesmek için kendine özgü bir kesme prensibi ile kesme kafası ile finalistler arasında yerini aldı. Yenilikçi tasarım ile yüksek direnimli ve aşınmayan çelikten üretilen bu kesme kafası hem çok verimli hem de güvenli bir çalışma sağlıyor. Çok düşük enerji sarfiyatı var, ayrıca işletme masrafları da çok düşük.i ise neredeyse hiç kaynaklama yapmadan modüler bir tasarımla geliştirilen, tarlada son toplamanın yapılmasına olanak sağlayan, esnek ve çok hafif bir helezonlu tahıl vagonu ile İsveç Çelik Ödülleri’nin finalisti oldu. Bu yeni tahıl toplama vagonu hem üretici hem son kullanıcı açısından masrafları azaltıyor ve üretim verimliliğini arttırıyor.. de yenilikçi tasarım ve konstrüksiyon, akıllı üretim teknikleri ve yüksek direnimli ve aşınmasız çelik ile hafif yapılı, iyileştirilmiş stabiliteye sahip damperi ile finalistler arasındaydı ve düşük işletme maliyetine sahip, yüksek bir nakliye verimliliği sunan bu damperiyle 2018’in şampiyonu oldu.