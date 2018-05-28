Mercedes-Benz Türk eğitim kampında buluştu

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28 Mayıs 2018, 12:37

Mercedes-Benz Türk’ün ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları’ temasıyla yürüttüğü yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gösterildi.

Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında seçim süreci devam ediyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya başvuran 485 girişimci arasından ön elemeyi geçen ilk 60 girişimci, StartersHub’ta düzenlenen ve girişimcilere özel olarak tasarlanan bir günlük eğitim programına katıldı.Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen startupların yarısı daha önce herhangi bir yarışmaya başvuruda bulunmayanlardan oluşuyor. İlk elemeyi geçen girişimcilerin yarısı, startup’ını hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadığını belirtti. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması, bu anlamda girişimcilerin yeni projelerini ilk defa vizyona çıkardıkları bir oluşum olarak önemini arttırıyor.Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen 60 girişim arasında en yüksek puanları alanların kadın girişimcilerden oluşması dikkat çekti. Toplam 60 kadın yarışmacının 14’ü, yani yüzde 25’i ilk elemeyi ardında bıraktı. 485 proje arasından ön elemeyi geçenlerin yüzde 71’i erkek, yüzde 29’u ise kadınlardan oluştu. İlk 60’a kalanların yüzde 81’inin eğitim seviyesinin lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde olması dikkat çeken bir diğer istatistik oldu. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında bu yıl ilk 60 arasına girenlerin yaş ortalaması 26 olarak tespit edilirken; 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y Kuşağı % 58 ile çoğunluğu oluşturdu. Yarışmanın finaline giden yolda 3 kişinin 19 yaş altında ve 1 kişinin de lise öğrencisi olması, iyi fikir ve projelerin çok genç yaşlarda da üretilerek başarılı olabileceğini kanıtladı.Projenin bundan sonraki adımlarında ilk elemeyi geçen 60 startup katıldıkları eğitim programında aldıkları bilgileri de kullanarak bir video başvuru hazırlayacaklar. Jüri bu videoları değerlendirerek ilk 10 startup’ı belirleyecek. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında bu yıl ilk 10’a kalan startup’lar Impact Hub İstanbul tarafından tasarlanan ‘StartUP Boost’ adlı özel bir gelişim programına katılacaklar. Bu eğitim programının ardından jüri sunumları yapılacak ve ilk 10 içinden ‘teknoloji’, ‘sosyal fayda’ ve ‘tema’ olmak üzere 3 kategoride belirlenecek 3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verilecek. Mercedes-Benz Türk’ün ilk 10 startup’a ödülü ise onlara özel hazırlanmış Almanya ziyareti olacak.Mercedes-Benz StartUP yarışmasının eğitim kampının açılış konuşmasını yapan, “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’ye ve insan potansiyeline olan inancımız doğrultusunda 50 yılı aşkın süredir yenilikçi çözümlerle yalnızca kendi işimize değil, Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Projemize geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gösterildi; İstanbul’dan Batman’a Türkiye’nin 62 ilinden toplamda 485 başvuru aldık. Mercedes-Benz Türk olarak bu projeyi geliştirirken startup’lara sadece maddi destek vermenin yeterli olmayacağını düşündük. Girişimcilere ihtiyaç duydukları eğitim ve yönlendirmeleri de sağlıyoruz ve bu amaçla bugün burada bu eğitim kampını düzenliyoruz” diye konuştu.ise yaptığı konuşmada; “Yenilikçi projelerin desteklendiği startup dünyasının Türkiye’de de dünyada olduğu gibi öneminin artırması ve buna bağlı olarak verilen desteklerin çoğalması çok sevindirici. Biz de Mercedes-Benz Türk olarak 50 yılı aşkın süredir kesintisiz yürüttüğümüz faaliyetlerimizin yanında ülkemizin değerlerine, potansiyeline katkı yaparak büyüyüp gelişeceğimize inanıyoruz. Bu nedenle de otomotiv sektöründe öncü bir rol üstlendik ve startup dünyasına destek veren ilk otomotiv şirketi olduk. Yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleriyle topluma veya çevreye fayda sağlayan girişimcilerimizi desteklemek bizi çok mutlu ediyor” dedi.Mercedes-Benz Türk bünyesinde yapılan yenilikçi fikir haftaları çalışmalarını katılımcılar ile paylaşan Mercedes-Benz Türk İş Geliştirme, Kanal Yönetimi, Veri Analitiği ve İnkübasyon Direktörüise “Mercedes-Benz Türk olarak StartUP projemizle ülkemizdeki yaratıcı atmosferi besliyoruz. Yenilikçi fikir ve yaratıcı projeleri şirketimizde de oldukça önemsiyor, çalışanlarımız arasında bu kültürün yayılmasını teşvik eden yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğin girişimcilik ruhunu destekleyen bakış açısı ve yaklaşım ile çok daha parlak olacağına inanıyoruz. Bu anlamda StartUP yarışmamızla doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyor; yoğun ilgi gördükçe de büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.Açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitim programında;“Startup’lar Nasıl Sosyal Fayda Üretir”,, “İletişim Becerileri ve Networking”,“Yatırımcı Sunumu - Asansör Konuşması Seansı" başlıklı sunumlarını yaptılar. Ardından“Startup’lar için Aşama Aşama Kaynak Geliştirme” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra 50. Yılda 50 Startup yarışması kazananlarındankendi başarı hikayesini katılımcılar ile paylaştı.’in “Başarı ve Başarısızlık Öykülerinin Temel Dinamikleri” başlıklı sunumunu takiben farklı gruplara ayrılan girişimciler, Mercedes-Benz Türk’ten temsilcilerin bulunduğu jüri üyelerine startup’larını anlattılar.