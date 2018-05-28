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MNG Kargo’da değişim rüzgarı

MNG Kargo’da değişim rüzgarı

Tarih 28 Mayıs 2018, 11:50

MNG Kargo köklü bir değişime hazırlanıyor.

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün farklı alanlarındaki deneyim ve uzmanlığı ile öne çıkan Boran Uzun, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Uzun, 2017 yılının son ayında göreve başladığı MNG Kargo’da “Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapmaktaydı.

Sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan MNG Kargo, Boran Uzun öncülüğünde köklü bir değişime hazırlanıyor. Değişimin sadece MNG Kargo özelinde kalmayacağını, standartları belirleyen şirket olarak sektörü de yeniden şekillendireceklerini söyleyen Uzun, “Yaklaşık 9 bin 500 çalışanımızla değişimin heyecanını hissetmeye başladık. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, zamanında ve hasarsız teslimat en önemli başlık haline geldi. Geliştirmekte olduğumuz teknoloji ve uygulamalarla kolay gönderi imkanı ve ödeme seçenekleri sunarak müşteri ve alıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız. Şirketimizde artık ‘patron’ e-ticaret ve KOBİ müşterileri başta olmak üzere tüm müşterilerimiz, ‘kral’ ise evinde ya da ofisinde kargosunu bekleyen kişiler yani alıcılar” dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Boran Uzun, lisansüstü eğitimini Insead’de tamamladı. Kariyerine 2001 yılında Procter&Gamble’da başladı. P&G Almanya, ABD ve Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Uzun, MNG Kargo ekibine katılmadan önce 6 yıl boyunca yine bir Turkven yatırımı olan Domino’s Pizza Eurasia Grup’ta Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den sorumlu Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Yatırımlar Direktörü görevini sürdürmekteydi.

 

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