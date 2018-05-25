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Turmek Ağrı Turizm filosunu güçlendiriyor!

Turmek Ağrı Turizm filosunu güçlendiriyor!

Tarih 25 Mayıs 2018, 17:17

Ağrı merkezli, şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Turmek Ağrı Turizm; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hassoy’dan 2 adet 54 koltuklu Tourismo 16 model otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı.

Bu teslimat ile birlikte Turmek Ağrı Turizm’in filosunda 22 adedi Mercedes-Benz marka olmak üzere toplam 26 adet araç bulunuyor. Teslimat töreni esnasında yetkililer; yaz sezonu hazırlıklarını kısmen tamamladıklarını, düşük yakıt tüketimi ve yolculara sunduğu konfor nedeniyle tercihlerini yüksek performans sunan Tourismo’dan yana kullandıklarını dile getirdiler. Ayrıca ilerleyen dönemlerde de yatırımlarını devam ettirmeyi planladıklarını belirttiler.




Şehir içi ulaşımın gözdesi Mercedes-Benz Conecto!
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto B 284 kodlu araç, Ecevit Erol ve Duran Erol’a teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçlarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Düşük yakıt sarfiyatı ve yüksek kalitesiyle Conecto araçları müşterilerin tercihi olmaya devam ediyor. Teslimat esnasında yetkililer, Mercedes-Benz otobüslerini kullanmanın bir ayrıcalık olduğunu belirttiler.




 

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