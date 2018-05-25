Avrupa nakliyecilerine çifte fırsat

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25 Mayıs 2018, 16:55

Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS) için Mayıs ayı itibariyle ön siparişler alınmaya başlandı.













EETS, Avrupa otoban maliyetlerini aşağı çekiyor

EETS kutusu satın alırken buna dikkat!

Bir kez kayıt ol, tek tıkla aracını yönet!













3,5 tonun üzerindeki araçların Avrupa otoyol ücretlerini tek cihaz ile yapmasına imkan veren yeni sisteme erken kayıt yaptıranlar EETS kutusunu avantajlı şartlarda edinebilecek. Operasyonel maliyetlerini aşağı çekecek ve büyük kolaylık sağlayacak tek kutu ile ödeme sistemi, nakliye firmalarına önemli avantajlar sağlıyor.25 Mayıs 2018/ İstanbul – 3,5 tonun üzerindeki araçların Avrupa’daki otoyol ücretlerini tek cihaz ile yapılmasına imkan veren Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS) için ilk kutu siparişleri Mayıs ayı itibariyle alınmaya başlandı. Avrupa’daki mevcut ve gelecekteki tüm paralı yollar, ilgili tünel ve köprü ödemelerinin yapılabileceği tek cihaza ön sipariş kaydı verenler cihazı avantajlı şartlarla edinebilecekler. Firmalar ayrıca eskiden kullandıkları kutuları iade ederek eski kutular için ödedikleri depozitoları geri alacaklar. Tek kutu uygulaması bu yılın son çeyreğinde Belçika ile başlayacak, bunu kısa süre içerisinde diğer ülkeler takip edecek.Sisteme kayıt sırasında yoğunluk yaşanabileceğine dair nakliyecileri uyaran DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Başlangıçta talebin 2 milyon kutu civarında olmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin hiç beklemeden yollarına devam edebilmeleri için ön sipariş almaya başladık. Erken davranan firmalar EETS kutusunu cazip avantajlar ile edinecekler. Öte yandan eskiden kullandıkları kutuları iade ederek eski kutular için ödedikleri depozitoları geri alacaklar. Artık Avrupa otobanlarında tek kutu geçerli olacak. ETTS her ülke için ayrı-ayrı kutu alımına, prosedür karmaşasına ve zaman kaybına son veriyor. Bu sistem nakliyecilere operasyonel ve maliyet anlamında büyük rahatlık sağlayacak” dedi.Almanya’nın EETS’e henüz entegre olmadığına, lojistik firmalarına EETS kutusunu satın alacakları şirketi seçerken bu noktaya dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Çokcoş Sezer, “Alman otobanları Avrupa’daki diğer ülkelerden farklı olarak uydu üzerinden kontrol edilir. EETS, kutunun çıkacağı diğer ülkelerde hemen hemen birbirine entegre ancak Almanya henüz bu entegrasyonu tamamlamadı. Bu yüzden biz DKV olarak EETS kutuları şu anda teslim etmiyoruz. Almanya resmi olarak sisteme onay verdiğinde, DKV olarak biz de sistemimize entegre edeceğiz. Almanya Türk firmalarının en çok ihracat yaptığı ülke. İş süreçlerinizin aksamaması için kutu satın almadan iki kez düşünün” dedi.DKV, Mayıs ayında ‘Toll Online Manager’ adı verilen bir uygulamayı hem masaüstü hem de mobilde devreye aldı. DKV müşterileri çevrimiçi olarak otobanlarda seyreden araçlarını bu uygulama ile takip edip yönetebilecek. Bir araca ait belgeler sisteme bir kez yüklenecek, EETS sistemindeki istenen ülke gerekli kutular işaretlenerek aktifleştirilebilecek.T-Systems, Daimler ve DKV EURO SERVICE Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS)’nin geliştirilmesi ve sunulması amacıyla ‘Toll4Europe GmbH’ adında bir şirket kurarak çalışmalarına başlamıştı. Şirket, 3,5 tonun üzerindeki araçların Avrupa’daki tüm otoyol ücretlerini tek cihaz ile yapılmasına imkan veren bir altyapıyı hayata geçirecek. T-Systems kutuların teknik özelliklerinden sorumlu olacak. Ayrıca kutunun diğer ülkelere uyumlu hale getirilmesinde de hizmet sunuyor. Daimler ise kutuların araçlara entegrasyonu, 85 yıllık deneyimi ile 35 yıldır otobanlarda hizmet veren DKV ise kutuların satışını yapıyor.