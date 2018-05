Avrupa’da tam gaz

Anasayfa » Piyasa

25 Mayıs 2018, 16:38

Sabancı Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü sanayi şirketlerinden TEMSA, bir yandan Türkiye’deki araç parkını genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yurt dışındaki hızlı büyümesine devam ediyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın uluslararası pazarlardaki etkinliğinin her geçen gün arttığının altını çizerken, “Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş bir Türk markası olarak hedefimiz kendi alanımızda dünyanın en büyük, en itibarlı şirketleri arasında yer almak. Her yatırım kararımızı, her projemizi de bu küresel vizyonumuzu ve iddiamızı destekleyecek biçimde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Adana’da üretilen binlerce aracımızı 66 ülkede görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün yurt içindeki araç parkımız 18 bin 500, yurt dışındaki araç parkımız ise 12 bin seviyesini aştı. Fransa da bu 66 ülke içinde bizim en önem verdiğimiz ve en güçlü olduğumuz pazarlar arasında. 5 bin adet otobüse ulaştığımız Fransa pazarında çok geniş bir ürün gamı ile yer alıyoruz. Toplam 7 farklı ürünümüz bu pazarda müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.Bugün itibarıyla yüzde 8’lik pazar payına sahip olduğumuz Fransa’da varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.













