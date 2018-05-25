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Avrupa’da gaza basan Temsa Fransa’daki teslimatlarını %60 artırdı

Avrupa’da gaza basan Temsa Fransa’daki teslimatlarını %60 artırdı

Tarih 25 Mayıs 2018, 16:38

Sabancı Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü sanayi şirketlerinden TEMSA, bir yandan Türkiye’deki araç parkını genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yurt dışındaki hızlı büyümesine devam ediyor…

Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından tasarlanan araçlarını 70’e yakın ülkeye ihraç eden TEMSA, yurt dışındaki büyümesini sürdürüyor… Yurt dışındaki toplam araç sayısı 12 bini aşan şirket, özellikle Avrupa bölgesindeki teslimatlarını hızlandırdı. TEMSA, toplam 7 farklı ürünüyle yer aldığı Fransa pazarında, trafiğe çıkan araç sayısını 2018’in ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 60’lık artışla 53 araca çıkarmayı başardı.

Sabancı Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü sanayi şirketlerinden TEMSA, bir yandan Türkiye’deki araç parkını genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yurt dışındaki hızlı büyümesine devam ediyor… Bugün, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 30 binden fazla aracıyla, 66 ülkede yollarda olan TEMSA, 2018’e de hızlı bir giriş yaparken, ilk çeyrekte özellikle Avrupa pazarındaki teslimlerini artırdı. Otobüs ve midibüs segmentinde, Avrupa’nın en önemli pazarları arasında yer alan Fransa’daki varlığını güçlendirmeye devam eden şirket, ülkede trafiğe çıkan araç sayısını 2018’in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 artırmayı başardı. Buna göre, geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 33 olan trafiğe çıkan TEMSA markalı araç sayısı bu yılın aynı döneminde 53’e yükseldi. TEMSA’nın Fransa’daki teslimatlarında HD, MD 9, MD 7 model araçlar öne çıktı.


FRANSA’DA TEMSA MARKALI ARAÇ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın uluslararası pazarlardaki etkinliğinin her geçen gün arttığının altını çizerken, “Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş bir Türk markası olarak hedefimiz kendi alanımızda dünyanın en büyük, en itibarlı şirketleri arasında yer almak. Her yatırım kararımızı, her projemizi de bu küresel vizyonumuzu ve iddiamızı destekleyecek biçimde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Adana’da üretilen binlerce aracımızı 66 ülkede görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün yurt içindeki araç parkımız 18 bin 500, yurt dışındaki araç parkımız ise 12 bin seviyesini aştı. Fransa da bu 66 ülke içinde bizim en önem verdiğimiz ve en güçlü olduğumuz pazarlar arasında. 5 bin adet otobüse ulaştığımız Fransa pazarında çok geniş bir ürün gamı ile yer alıyoruz. Toplam 7 farklı ürünümüz bu pazarda müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.Bugün itibarıyla yüzde 8’lik pazar payına sahip olduğumuz Fransa’da varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



 

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