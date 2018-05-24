SAF-HOLLAND, yatırımlarıyla büyüyor

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24 Mayıs 2018, 17:04

SAF-HOLLAND, yaptığı iki şirket alımıyla 2020 yılı için belirlediği büyüme stratejisini uygulamak üzere bir adım daha attı.

V.ORLANDI şirketinin alımı ile SAF-HOLLAND, beşinci teker ve bağlantı ekipmanları konusunda Avrupa pazarındaki ikincilik konumunu sağlamlaştırıyor. 60 çalışanı olan İtalyan şirketi, Kuzey İtalya'da bulunan iki fabrikasında çekiciler için treyler bağlantı ekipmanları ve özel beşinci teker bağlantıları üretiyor. Bu satın alma ile SAF-HOLLAND, endüstri, tarım ve maden uygulamalarına yönelik treyler ve özel amaçlı ticari araçlar için üreteceği bağlantı ve çeki çubuğu bağlantıları ile alanını genişletiyor. V.ORLANDI, cirosunun yaklaşık yüzde 20'sini tarım araçları için ürettiği bağlantı sistemleri ile gerçekleştiriyor.konuyla ilgili açıklamasında; "Bir yandan beşinci teker pazarındaki stratejik konumumuzu güçlendirmek, treyler ve özel araçlar için bağlantı sistemleri alanındaki bilgi birikimimizi geliştirmek için V.ORLANDI'yi kullanırken diğer yandan, Rusya, Orta Doğu ve Avustralya gibi önemli bölgesel pazarlardaki konumumuzu güçlendiriyoruz. V.ORLANDI, satış sonrası faaliyetlerimizle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak güçlü bir yedek parça ve aksesuar gamına sahip,” dedi.York Transport Equipment (Asya) Pte. Ltd. şirketinin satın alımıyla SAF-HOLLAND, Asya Pasifik bölgesindeki konumunu güçlendirdi. Şirketler grubu, aynı zamanda dünya çapında hızla büyüyen taşımacılık pazarlarından biri olan Hindistan'da treyler aksı ve süspansiyon sistemleri konusunda pazar liderlerinden biri olmak üzere yükseliyor. Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleri ve Avustralya'da da gelişmekte olan pazarlarda SAF-HOLLAND, York üzerinden kayda değer bir konuma sahip olacak. Detlef Borghardt açıklamasında; “Öncelikle şirketimizi, bu ülkelerdeki teknolojik açıdan daha sofistike çözümlere doğru öngörülebilir bir değişim için konumlandırıyoruz. Çin’e benzer şekilde, diğer Asya Pasifik pazarlarında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda taşımacılık ve güvenlik düzenlemelerinin ardı ardına yapılacağını umuyoruz. SAF-HOLLAND, ürün portföyüyle bu duruma hazırlıklı" dedi.York ve York Grubundaki iştirakleri, Hindistan'daki treyler aksı ve süspansiyon sistemleri konusunda önde gelen tedarikçilerden biri. Merkezi Singapur'da bulunan Grup, tüm Asya Pasifik bölgesindeki çekici ve treyler için çeşitli parçalar sunuyor. York, özellikle ağır hizmet tipi treyler aksları ve mekanik süspansiyonlar alanında güçlü bir pazar konumuna sahip.