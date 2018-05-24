Nakliyeciler iftar yemeğinde buluştu

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24 Mayıs 2018, 16:30

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin tarafından organize edilen iftar yemeğinde UND üyeleri ve sektör temsilcileri bir kez daha buluştu.













UND her yıl düzenediği iftar programanı bu yılda tekrarladı. 2018 yılı Ramazanının iftar yemeği UND Başkanı Çetin Nuhoğlu'nun yaptığı Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kuruluşunu duyurması, yeni UND Başkanı İcra Kurulu Başkanı Recai Şen'in üyelere ve sektöre ilk kez hitap etmesi nedeniyle özel bir akşam oldu. İftar yemeğinin döviz kurlarındaki oynamanın heyacanlı bir gün yaşattığı akşama rastlamasına rağmen katılımcıların ve törenin coşkusu iyimser bir hava oluşturdu.





Renault Trucks Türkiye ve TOBB UND Lojistik Yatırımlar A.Ş. tarafından sponsorluğunda gerçekleşen iftar buluşmasına UND üyeleri ile birlikte üstdüzey bürokratlar,sektör temsilcileri katıldılar. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Gümrük bakanlığı ve ilgili kurumlar geceye tebrik mesajları ile katıldılar.

















Yılın başarılı, mesleki gelişmelere katkıda bulunan şirketlerine ve başarılı sürücülere ödülleri verildi.









Ömer Bursalıoğlu



Çekici sektörü ile UND ve lojistik sektörünün birbiri için ne kadar önemli olduğunun birbirinin başarısına bağlı olduklarını ifade etti. Her zaman siz değerli üyelerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Yeni yapılanma hamlemizde bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Tüm sektöre başarılı bir 2018 yılı geçirmeyi diliyorum. Sizlere ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

































UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen , taşımacılığın şekillenişi ve teknolojik gelişmeler beklentiler üstüne bir sunum yaptı. Kamu nakliyeciler ve üreticilerin yeniden konumlandığını hazırlıkların buna göre yapıldığını ifade etti.



































































UND ikinci başkanı Şerafettin Aras Renault Trucks Ömer Bursalıoğlu'na ve TOBB UND Lojistik Yatırımlar A.Ş. Temsilcisi Sancar Sürer verdi.























