Renault ve Dacia’dan yaz servis kampanyası

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24 Mayıs 2018, 11:48

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaz aylarına fırsatlarla hazırlıyor.

30 Haziran 2018 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve tampon onarımları, aksesuar fix paketleri ayrıca Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla yer alıyor.Kampanya kapsamında lastik alımlarında'da cazip fırsatlar sunuluyor. 15 inç jant ve üzeri Bridgestone ve Lassa marka lastik alımlarında müşterilere 80 TL indirim hakkı tanınıyor. Michelin lastiklerde ise 16 inç jant ve altı için 80 TL, 17 inç jant ve üzeri alımlarda 160 TL değerinde yakıt kartı hediye ediliyor. 16 inç jant ve üzeri Pirelli marka lastik alımlarında ise 80 TL değerinde alışveriş kartı veriliyor.