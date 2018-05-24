TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Renault ve Dacia’dan yaz servis kampanyası

Renault ve Dacia’dan yaz servis kampanyası

Tarih 24 Mayıs 2018, 11:48

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaz aylarına fırsatlarla hazırlıyor.

30 Haziran 2018 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve tampon onarımları, aksesuar fix paketleri ayrıca Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla yer alıyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında'da cazip fırsatlar sunuluyor. 15 inç jant ve üzeri Bridgestone ve Lassa marka lastik alımlarında müşterilere 80 TL indirim hakkı tanınıyor. Michelin lastiklerde ise 16 inç jant ve altı için 80 TL, 17 inç jant ve üzeri alımlarda 160 TL değerinde yakıt kartı hediye ediliyor. 16 inç jant ve üzeri Pirelli marka lastik alımlarında ise 80 TL değerinde alışveriş kartı veriliyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Kur artışından etkilenmeden araç kiralama fırsatı

 Kur artışından etkilenmeden araç kiralama fırsatı TEB Arval’in yeni kampanyası KOBİ’lere kur artışından etkilenmeden Türk Lirası ile araç kiralama fırsatı sunuyor. ...

Nissan'dan erken yaz heyecanı

 Nissan'dan erken yaz heyecanı NISSAN`ın Mayıs ayına özel sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle bahar heyecanı katlanıyor.
Vahit MAHMATLI
Pancar ve gelecek!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı