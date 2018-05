Anasayfa » Hafif Ticari Ford ticari araçlarda “Yaya Koruma Sistemi ve Akıllı Destek Teknolojileri” 23 Mayıs 2018, 14:31 Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, ticari araç ailesinin en yeni üyelerini, istanbulda düzenlediği özel bir lansmanda bir araya getirdi. Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi.





Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford Otosan’ın, müşteri beklenti ve isteklerine göre yenilediği Ford ticari araç ailesi, segmentinde ilk ve tek olan pek çok yeniliği sunuyor.



Ticari araç ailesinin üyeleri, sınıfının en geniş yükleme kapasitesini sunarak daha fazla alan, daha fazla konfor ve daha fazla kullanışlılık getiriyor. Daha rafine ve sofistike iç tasarıma sahip yeni Ford ticari araçları, sınıfında ilk ve tek olan koltuk konfigürasyon olanakları ve araç içi eğlence sistemleriyle de her yolculukta en üst düzeyde konfor vaat ediyor.



Yücetürk: “Yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettiriyoruz”



Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi şirketi Ford Otosan olarak “en genç ticari ailesini” sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu.



Ford ticari araçlarının ‘1 numara’ olmasının arkasında hem müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmamız hem de kendimizi sürekli geliştirmemiz yatıyor. Ford olarak müşterilerimizin talep ettiği esneklik, yenilik, sağlamlık ve verimliliği en üst seviyede sağlayan teknolojilerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.



5000’den fazla versiyonla müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan, ‘terzi dikimi’ inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlıyor. Böylece özellikle şehir içerisinde, müşterilerimizin kullanım ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Örneğin araçlarımız, sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yükleme ve yük taşıma kapasitesi sunuyor.



En geniş yan kapı açıklığı ve kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması ile yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlanıyor. Sürücü destek teknolojileri içinde standart olarak sunulan elektrikli katlanır ayna ise şehir içinde dar sokaklarda sürücülerin hareket kabiliyetini arttırıyor.



En son teknolojilerle donattığımız en yenilikçi araçlarımızın her parçası ve bileşeni, sağlamlığı ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarıyor. Araçlarımız, geniş motor ailesinin sunduğu verimlilik ile ticaret hayatının gereklerini yerine getiriyor. Ford Otosan olarak başta üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda ürettiğimiz ticari araçlarla da ülkemizin ticaret hayatına dolaylı bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.



Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyor ve Türkiye ve Avrupa’da zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum.”



İyi düşünülmüş tasarımla esneklik sağlanırken maliyetler minimuma iniyor



Ford ticari araç ailesinin iyi düşünülmüş tasarımları ve yüksek kalitedeki işçiliği, kullanıcıların maliyeti minimumda tutmasına yardımcı oluyor. Araçların yüksek konstrüksiyon kalitesi, uzun ömürlü parçalar ve bileşenler, bakım aralıklarının uzun olmasını sağlıyor.



Ford Otosan, araçların kabin içerisinde kullandığı tüm malzemeleri de maksimum dayanımı garanti etmek için yoğun testlere tabi tutuyor. Daha az aşınma ve yıpranma, araçların sağlamlığını en üst noktaya çıkarıyor.



Yenilikçi teknolojiler hem konforu artırıyor hem de hayata bağlıyor



Ford ticari araç ürün portföyünün yenilikçi teknolojilerinde segmentinde ilk ve tek olan Yaya Koruma Sistemi ve Akıllı Destek Teknolojileri de öne çıkıyor.



Gelişmiş bir araç içi multimedya sistemi olan Ford SYNC3 teknolojisi ile sürücüler ellerini direksiyondan kaldırmadan son derece basit Türkçe sesli komutlar ile telefon görüşmelerini yapabiliyor, istediği müziği dinleyebiliyor.



SYNC3 teknolojisinin gelişmiş kontrolleri, bilgiye daha hızlı erişim sağlıyor; AppLink teknolojisi ile iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarla uyumlu hale gelebiliyor ve Ford SYNC 3’e kolayca bağlayabilme olanağı getiriyor. 8” dokunmatik ekran, SYNC 3 ile akıllı telefonları eşleştirme imkânı sunuyor.



Yenilenen Ford ticari ailesi:



Transit Courier: “Sınıfının En Çok Satan Ticari Aracı” unvanını 2107 yılında da %37 pazar payı ile korudu. Düşük yakıt tüketimi ile işletme maliyetlerine destek olurken, sınıfının lideri olan 2,6 m3’lük yükleme hacmi, 2.6m’lik yükleme uzunluğu ve 650 kg’ın üzerinde maksimum yükleme kapasitesi ile müşterilerin günlük iş hayatında kolaylık sağlıyor.



Yenilenen ön tampon ve ızgarası ile daha dinamik bir görünüme kavuşan Transit Courier, 6 ileri hızlı şanzımanı ile geliştirilmiş sürüş konforu ve yakıt ekonomisi sunuyor. Birçok saklama gözü, akıllı cihaz istasyonu, USB şarj noktası ve kullanıcıların hayata bağlı kalmasını sağlayan Transit Courier, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve tek olma özelliğine sahip.



Transit Custom Van: 2017 yılında elde ettiği %52 pazar payı ile “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını devam ettirdi. Transit Custom Van, 105Ps ten 170Ps’e varan güç ve 360Nm den 405Nm’ye varan tork değerleriyle güçlü ve ekonomik motor seçenekleri sunuyor.



Transit Custom Van, 2 litre 170Ps 405Nm’lik değerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile ise bir önceki nesil motora göre %13’e varan yakıt avantajı sağlıyor. 6 m3’ten 8.3 m3’e varan yükleme hacmi, 3.3 m’lik yükleme uzunluğu ve 3400 kg’a varan maksimum yüklü ağırlığı ile sınıfında rakipsiz olan Transit Custom Van, Sync 3 teknolojisi ile mobil ofis konforu sağlıyor.



Elektrikli katlanır aynanın da arasında olduğu Sürücü Destek Teknolojileri ile daha güvenli bir sürüş sağlıyor. 20.000 km ve 1 yıl servis aralığıyla rekabete fark yaratan Transit Custom Van da 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve tek olma özelliğini koruyor.



Transit Van: “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını 2017 yılında da korudu ve %45 pazar payı elde etti. 2 litre 130Ps-170Ps arasında 385Nm-405Nm’lik değerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile bir önceki nesil motora göre %13’e varan yakıt avantajı sunarken otomatik vites seçeneği ile sürüş konforunu artırıyor.



Farklı yük tipleri ve ihtiyaçlara göre Önden çekiş ve Arkadan itiş seçenekleri ile 9,5m3 ten 15,1m3 e varan yükleme hacmi ve 4.2 m’ye varan yükleme derinliği sunan Transit Van, önden çeker aracı ile 1 m3 daha fazla yükleme hacmi ve yakıt tasarrufu avantajı sağlıyor.



Bu özellikler aracın azami yük ağırlığını 3500 kilogramdan 4700 kilograma kadar çıkarıyor. Aydınlık ve ferah sürücü kabini, SYNC teknolojisi; elektrikli katlanır ayna, ısıtmalı ön cam, şerit takip sistemi ve hız kontrolü sisteminin dahil olduğu Sürücü Güvenlik ve Destek Teknolojileri ile öne çıkan Transit Van da segmentinde ilk ve tek olarak 3 yıl sınırsız kilometre garantisi veriyor.



Transit Connect: Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dinamik bir görünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan Transit Connect, 1,5 litre 100Ps ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip motorla müşterilerin beklediği gücü sağlıyor.



Akıllı Cihaz İstasyonu akıllı telefonların şarj ederken aynı zamanda navigasyon cihazı olarak da kullanılabiliyor. Sync ile yenilikçi teknolojileri kullanıcılarına sunan Transit Connect da 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve tek olma özelliğini koruyor.



Transit Kamyonet: “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını, 2017 yılında elde ettiği %75 pazar payı ile koruyor. Yeni 2.0 litre TDCi motoru ile daha yüksek performans ve düşük yakıt tüketimini birleştirirken maliyetleri düşürmek için garanti süresini 3 yıl sınırsız kilometre olarak genişletiyor. 130 PS/385 Nm ve 170 PS/405 Nm iki farklı güç seçenekleri ihtiyaca göre seçim yapılabilmesini olanaklı kılıyor.



Ranger: Geçen yıl %13 paya sahip olan pikap pazarında yükselen bir performans sergileyen Ranger, 80cm’lik sınıfının lider sudan geçiş kapasitesi ile 2.2 litre 160Ps ve 3.2L 200Ps’lik güçlü motorlarıyla 3500 kg’a varan çekme kapasitesi ile öne çıkıyor.



Sync3 teknolojisi ile kullanıcıların daima çevresine bağlı kalmasını sağlayan Ranger, yenilikçi teknolojisiyle konfor ve güvenliği artırıyor. Sürücü Destek Teknolojileri ile kullanıcıların maceracı kişiliklerini güvenli bir şekilde ortaya çıkartmalarına yardımcı olurken ayarlanabilir sürüş modları (4x4L, 4x4H ve 4x2) ile her koşulda maksimum performans sağlıyor. Ranger, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi sunarak segmentinde ilk ve tek araç olarak öne çıkıyor.



Tourneo Courier: 2014 yılının Mayıs ayında satışa sunulduğundan bu yana “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanına sahip. 2017 yılında satılan 2 araçtan biri olan Tourneo Courier, %49,7’lik pazar payı ile zirvedeki yerini korudu.



Sınıfının en düşük yakıt tüketimini (3,7L/100km -start/stop ve 100km hız sınırlandırıcı ile) sağlayan Tourneo Courier, 6 ileri hızlı şanzımanı ile geliştirilmiş sürüş konforu sağlıyor. 6 inch dokunmatik ekran ve Türkçe sesli komut sistemine sahip Sync3 teknolojisi ile yenilikçi teknolojiler sunan Tourneo Courier, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi sunarak segmentinde ilk ve tek araç olarak öne çıkıyor.



Transit Minibüs: 2017 yılındaki %35’lik Pazar payı ile “Minibüs Pazarının Lider Markası” olmayı sürdürdü. Yolcu kapasitesi 10+1’den 19+1’e varan seçeneklerle geniş bir ürün yelpazesi sunan Transit Minibüs, standart olarak sunulan yüksekliği ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerleri ile her yaştaki yolcular güvenli seyahat sağlayarak segmentinde fark yaratıyor.



Sync teknolojisi ve Sürücü Destek teknolojileri ile daha konforlu ve en üst düzeyde güvenli yolculuğu garanti eden Transit Minibüs de segmentinde ilk ve tek olarak 3 yıl sınırsız kilometre garantisi veriyor.



Tourneo Custom: 2012 yılının Mayıs ayında satışa sunulduğundan beri başarılı performansını devam ettiren Tourneo Custom, 2017 yılında kendi pazarında %16,5’lık pay elde etti. Otomatik vitesi, Arka Havalı Süspansiyonu ile daha konforlu hale gelen Tourneo Custom, 2 litre 170Ps 405Nm’lik değerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile bir önceki nesil motora göre %13’e varan yakıt avantajı sağlıyor.



Yolcular, Sync3 teknolojisi ve arka yolcu kabininde 6 adet olmak üzere toplam 8 adet USB şarj noktası ile hayata daima bağlı kalıyor. Segmentinde ilk ve tek olarak konferans düzeninde birbirinden bağımsız arka koltuklar sunan Tourneo Custom, daha güvenli Sürücü Destek ve Yaya Güvenliği Sistemleri ile de ticari araç segmentinde ilk ve tek olma özelliğine sahip.



20.000 kilometre ve 1 yıl servis aralığıyla fark yaratan Tourneo Custom, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi sağlıyor.



Tourneo Connect: 1.5L 120Ps ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip motorla sunulan Tourneo Connect, Akıllı Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otomatik şanzımanı ve segmentinde tek olan anahtarsız giriş sistemi ile güvenlik ve konfor sağlıyor.



Kablosuz şarj istasyonunu segmentinde ilk olarak sunan Tourneo Connect, 8” dokunmatik ekran ve sesli komut sistemine sahip Sync3 teknolojisi ile yenilikçi teknolojileri kullanma imkânı tanıyor. Otomatik park sistemiyle park manevralarını kolayca gerçekleştiren Tourneo Connect, HID ön farları, led gündüz farları, ön tampon ve ızgarası ile konfor sağlarken aynı zamanda dinamik bir tasarım da sahip oluyor. Tourneo Connect, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi sağlıyor.



