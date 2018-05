Türkiye’nin iki dev kurumu Brisa ve İnci GS Yuasa otomotiv sektörüne enerji katmaya hazırlanıyor

Anasayfa » Güncel

23 Mayıs 2018, 14:13

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa ve Türkiye akü sektörünün teknoloji ve inovasyon lideri İnci GS Yuasa özel bir iş birliğine imza attı.

Brisa ve İnci GS Yuasa, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreni ile Türkiye otomotiv sektörüne hizmet edecek yeni bir iş birliği başlattıklarını duyurdular. Anlaşma ile Brisa, Yuasa markasının Türkiye yenileme pazarındaki yetkili distribütörü konumuna ulaştı. Aynı zamanda anlaşma kapsamında İnci GS Yuasa, Brisa’ya ait Otopratik markası için akü üretimi gerçekleştirecek. Otopratik marka akülerin üretimine Haziran ayında başlanacak ve bu ürünler Yuasa marka aküler ile birlikte Haziran’dan itibaren Brisa’nın Lassa, Bridgestone tabelalı mağazaları ile Otopratik ve Propratik mağazaları da dahil olmak Türkiye’nin dört bir yanındaki satış noktalarından temin edilebilecek.Anlaşma ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği hedeflediklerini belirten; “Şirketimiz, yolculuk tecrübesinin yenilik lideri olma hedefi doğrultusunda güçlü iş birlikleri ile sunduğu değeri artırmaya ve araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren iş modelleri ile çalışmalarını derinleştirmeye odaklanıyor. İnci GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de bu anlamda hem şirketimiz hem de sektörümüz için büyük önem taşıyor. Böylece, bir yandan satış ağımızın gücünü sunduğumuz yenilikçi ürün çeşitliliği ile artırıyoruz, bir yandan da artık kendi ürünlerini pazara sunmaya başlayan Otopratik mağaza zincirimiz, sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Bu sayede araç sahiplerini kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerle buluşturmanın ve iş ortaklarımıza yeni iş geliştirme fırsatları yaratarak ekonomiye canlılık kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye sanayisine uzun yıllardır hizmet eden, uluslararası ortaklıklar ile yerel gücünü artıran ve yurt dışı pazarlarda ülkemizi başarıyla temsil eden iki güçlü kurum olarak bu iş birliğinin tüm paydaşlarımıza fayda sunacağına inancımız tam” şeklinde konuştu.Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan, “Bugün itibariyle 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye en gelişmiş akü çözümlerini sunarken, Türkiye’de sektörümüzün teknoloji ve hizmet lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. Her zaman destek hizmetlerimizle kullanıcının yanında durmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile Türkiye pazarında satışa sunduğumuz dünyanın lider akü markalarından biri olan Yuasa aküsü, Brisa distribütörlüğünde 1400’e yakın satış noktasında tüketiciye ulaşacak ve Brisa’ya ait Otopratik markası için akü üretimi gerçekleştireceğiz. Bugün sahip olduğumuz güçlü markalarımız ve uzun süreli iş ilişkilerimizin en değerli sermayemiz olduğunun bilincindeyiz. Türkiye'de çok geniş bir müşteri ağına hizmet inovasyonları ile değer katan Brisa ile işbirliğimizle de söz verdiğimiz gibi, Türkiye ve Avrupa’da sektöre damgasını vuran bir oyuncu olma yolunda bizlere kaldıraç olacak. Japon teknolojisini yerel ve uluslararası pazardaki tecrübemizle birleştirerek her zaman en iyiyi hedefledik ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bize yürekten inanarak birlikte yol alan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Brisa ve İnci GS Yuasa, tüm araç segmentlerinde enerjiyi sürdürülebilir kılmaya odaklanıyorGerçekleştirilen anlaşma ile birlikte Brisa, Yuasa markasının tüm ürün gamını mağazalarında satışa sunacak. Yaklaşık %100 pazar kapsama oranına sahip toplam 30 farklı ürün ile tüm araç segmentlerine yönelik ürünler Brisa güvencesi ile araç sahipleriyle buluşacak. Bunlar arasında kullanımı hızla yaygınlaşan Start-Stop fonksiyonuna sahip araçlara özel AGM / EFB teknolojisi ile geliştirilmiş Yuasa aküler de yer alacak.Aynı zamanda Otopratik markası altında ilk aşamada 8 farklı popüler referansta akü ürünü satışa sunulacak. Böylece mevcut araç parkının %80’i kapsanacak. Bunlar içerisinde en popüler binek araç aküleri ile birlikte, hafif ticari, traktör ve ağır vasıta grubu aküler de bulunacak.Hem Yuasa hem de Otopratik marka aküler Brisa’nın Lassa, Bridgestone, Otopratik ve Propratik mağazalarında satışa sunulacak.