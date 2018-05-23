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40 milyon turist hedefi, araç kiralama pazarını ayağa kaldırdı.

40 milyon turist hedefi, araç kiralama pazarını ayağa kaldırdı.

Tarih 23 Mayıs 2018, 14:00

Sektörün Türkiye’deki lider isimlerinden Europcar, bu yıl 5.000 kiralık araçla %25 artış hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un bu yıl turizmde “40 milyona yakın turist; 32 milyar dolar turizm” geliri hedefi açıklamasıyla birlikte gözler, turizmle birlikte kalkınan diğer alanlara döndü. Bunların başında yer alan ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılda yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde büyüyen araç kiralama pazarı, 2018 turizm hedefleriyle birlikte atağa geçmiş durumda. Pazarın önde gelen firmalarından olan Europcar’ın Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “2018 yılının ikinci yarısından çok umutluyuz. Araç fiyatlarındaki artış, kur baskısı ve yüksek faizlere rağmen, 2018’i uzun zamandır yakalayamadığımız cirolarla kapatmayı planlıyoruz” diyor.

GÜNDE 350.000 KİRALIK ARAÇ YOLLARDA  
Teknolojik gelişmeler, ödeme kanallarındaki yaygınlaşmaya ek olarak şirketlerin operasyonel maliyetini yönetme ve finansman giderlerini azaltma hedefleri, en çok araç kiralama pazarını etkiliyor. Pazarın büyümesindeki bir diğer önemli itici güç ise turizm.
130’u aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Europcar’ın Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, bu yıl turizmde yaşanan olumlu gelişmelerin pazarı önemli ölçüde etkileyeceğini vurguluyor.
Öyle ki bu yıl araç kiralamada %30 – 35 oranında artış yaşandığını vurgulayan Fidan’a göre, özellikle Haziran ayından itibaren günde 300 - 400 araç çıkışımız olacak. En hızlı gelişmelerin yaşandığı şehirler listesinde başı İstanbul, Ankara ve İzmir çekerken, bu illeri Muğla, Antalya ve Gaziantep gibi turizm beldeleri takip ediyor.     

TERCİH KİRALAMADAN YANA
5 bini aşkın araçla 28 farklı ilde Türkiye faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Fidan, araç kiralama pazarındaki asıl patlamanın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşeceği kanısında. “Teknolojik gelişmeler operasyonel araç kiralamayı da etkiliyor. Metropollerdeki yükseliş, artan trafik ve artan iş seyahatleri, bizleri müşterilerin nezdinde artık bir çözüm ortağı konumuna getirdi” diyen Fidan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kur ve vergi artışları nedeniyle araç sahibi olma maliyetlerinin artması, buna paralel olarak da operasyonel kiralamanın sunduğu avantajlar, önümüzdeki dönemde tüketicilerin ve kurumların tercihlerini kiralamadan yöne kullanmalarını tetikleyecek. 2018 ve sonrasında EuropcarLab (e-Lab) iştirakimiz ile tüm bu gelişmelere eşlik edecek sosyal ve teknolojik inovasyonlara hazırlanıyoruz.”

 

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