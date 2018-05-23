Anasayfa » Piyasa

Ahtapot Denizcilik’e forklift teslimatı

23 Mayıs 2018, 12:37

Sektörün öncü şirketlerinden Ahtapot Denizcilik firmasına 10 adet Komatsu FD30-17 forklift teslimatı gerçekleştirildi.

Temsa İş Makinaları; limanlarda tahmil, tahliye ve vinç hizmetleri veren, sektörün öncü şirketlerinden Ahtapot Denizcilik firmasına 10 adet Komatsu FD30-17 forklift teslimatı gerçekleştirildi.



Makinaların teslimat törenine Ahtapot Denizcilik İşletme Müdürü Gökhan Gökçe ve Temsa İş Makinaları’ndan Kilit Müşteriler Yöneticisi Selçuk Akyüz katıldı. Gökçe teslimatla ilgili olarak; “Komatsu marka forkliftler, en çok güvendiğimiz makinalardan. Limandaki yoğun çalışma saatleri ve iş yükünden dolayı Komatsu forkliftleri tercih ettik. Performans ve yakıt ekonomisiyle işlerimizi kolaylaştıracağını biliyoruz. Temsa İş Makinaları’na teşekkür ediyor, iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.



Temsa İş Makinaları, iş makinaları ve forklift üretimi ve teknolojisinde dünya lideri Komatsu’nun distribütörlüğünü 1983 yılından bu yana yürütüyor.



