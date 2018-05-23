|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Ahtapot Denizcilik’e forklift teslimatı
23 Mayıs 2018, 12:37
Sektörün öncü şirketlerinden Ahtapot Denizcilik firmasına 10 adet Komatsu FD30-17 forklift teslimatı gerçekleştirildi.
Temsa İş Makinaları; limanlarda tahmil, tahliye ve vinç hizmetleri veren, sektörün öncü şirketlerinden Ahtapot Denizcilik firmasına 10 adet Komatsu FD30-17 forklift teslimatı gerçekleştirildi.
Makinaların teslimat törenine Ahtapot Denizcilik İşletme Müdürü Gökhan Gökçe ve Temsa İş Makinaları’ndan Kilit Müşteriler Yöneticisi Selçuk Akyüz katıldı. Gökçe teslimatla ilgili olarak; “Komatsu marka forkliftler, en çok güvendiğimiz makinalardan. Limandaki yoğun çalışma saatleri ve iş yükünden dolayı Komatsu forkliftleri tercih ettik. Performans ve yakıt ekonomisiyle işlerimizi kolaylaştıracağını biliyoruz. Temsa İş Makinaları’na teşekkür ediyor, iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.
Temsa İş Makinaları, iş makinaları ve forklift üretimi ve teknolojisinde dünya lideri Komatsu’nun distribütörlüğünü 1983 yılından bu yana yürütüyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.