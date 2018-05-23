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Gençler OKT 'de deneyim kazandı

23 Mayıs 2018, 12:31

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mentörlük etkinliği yapılarak, farklı ve keyifli bir deneyim yaşatıldı.

Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren bir işletmede iş hayatı deneyimi yaşatmayı, teknoloji, üretim, ofis uygulamalarını yerinde göstererek bilgi paylaşımı sağlamayı, öğrencilerin vizyon ve hedeflerini geliştirmeyi, başarıyı yakalama adımlarını öğrenmelerine katkı sağlamayı ve kariyer seçimlerine yardımcı olmayı amaç edinen OKT Trailer; ticarette veya uluslararası iş hayatında rol almayı hedefleyen öğrencilere genç yaşta yaşayacakları bu deneyimle, istek ve arzularında daha emin ve kararlı olmalarını sağlıyor.



Meslek dallarını uygulamalı olarak göstermek ve bir çalışma gününü birlikte geçirmek amacıyla yapılan 19 Mayıs Mentörlük etkinliğinde özellikle üretim departmanında çalışmayı isteyen, CNC, kaynak operatörlüğü ve boya hattında birebir işi tecrübe eden öğrenciler meslek seçimlerinde ve hayatlarına yön vermek için gerekli birçok bilgi ve tecrübeyi edindiklerini, çok keyifli ve heyecanlı bir gün geçirdiklerini belirttiler. Hedeflerine ulaşmaları için gerek duyacakları çalışmalar hakkında bilgi veren OKT Trailer çalışanları öğrencilerle keyifli ve dolu dolu bir gün geçirdiler.



Mentörlük programı sonunda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.



