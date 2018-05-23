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Mercedes-Benz Türk’ten istihdam seferberliği

Mercedes-Benz Türk’ten istihdam seferberliği

Tarih 23 Mayıs 2018, 12:23

Türkiye’deki yatırımlarına aralıksız devam eden Mercedes-Benz Türk, hali hazırda 1.800 kişinin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 200 kişilik ek istihdam yaratıyor.

1986 yılından bu yana Türkiye’de 250 binden fazla kamyon üreten ve 70’den fazla ülkeye 45.000’i aşkın kamyon ihraç eden Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 200 kişilik ek istihdam sağlanıyor. Son iki yıl içinde Aksaray Kamyon Fabrikası’na yaptığı 113 milyon Avro’luk yatırımı sayesinde üretim hacmini iki katına çıkarmayı ve Türkiye’nin mevcut ihracat gelirine ek olarak 1 milyar Avro’nun üzerinde katkı sağlamayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, yeni üretim, ihracat ve istihdam planı kapsamında 200 yeni personel alımı yapıyor.
İstihdamda öncelik, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde bulunan “Eğitim Merkezi”nden mezun olan gençlerin olacak. Genel ilan üzerinden gelen başvurular ile de kalan iş gücü ihtiyacının tamamlanması hedefleniyor.

Ekonominin her alanına aralıksız destek
Mercedes-Benz Türk, yarım asrı aşkın süredir üretimi, ihracatı, yatırımı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine desteğini sürdürüyor. 30 yılı aşkın süredir, 470 milyon Avro’yu aşkın yatırımı ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimini sürdüren şirket, Anadolu’nun bağrında istihdam yaratmaya ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Mercedes-Benz Türk, 1.800 kişinin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan yeni yatırımların katkısı ve 200 yeni çalışanın gücüyle toplam ihracat gelirinin üzerine ilave olarak 1 milyar Avro değerinde kamyon ihracatı hedefliyor. Bugün Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen kamyonların yarıdan fazlası Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
Türk gücü ile Alman disiplinini harmanlayan şirket, son 16 yıldır 6 ton ve üzeri kamyon pazarında Türkiye’nin lideri konumunda. Bugün Türkiye’de üretilen her 3 kamyondan 2’si Mercedes-Benz yıldızı taşıyor. Liderlik bayrağını daha da ileriye taşımak adına üretim kapasitesini arttıran ve Haziran ayı itibarıyla 200 yeni kişiye iş imkânı sağlayacak olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’deki yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında kamyon üretim kapasitesini ve ihracatını daha da artırarak gücüne güç katmayı hedefliyor.
Aksaray dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri olacak, dünyaya teknoloji ve mühendislik sunacak  
Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine kurulduğu günden beri önem veren Mercedes-Benz Türk, 2009 yılında resmi olarak AR-GE Merkezi statüsü kazandı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hem otobüs hem kamyon AR-GE çalışmalarını sürdüren Mercedes-Benz Türk, AR-GE konusunda Daimler global ağı içerisinde üstlendiği ilave sorumluluklar sebebiyle 2017 yılında Aksaray Fabrikası’nda ikinci bir AR-GE Merkezi kurma kararı aldı.

İç Anadolu’da kurulacak ve resmi açılışı Eylül ayında yapılacak olan yeni AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden biri olacak. 40.000 m2’yi aşkın alan üzerine kurulacak yeni AR-GE Merkezi, tüm dünyaya Mercedes-Benz uzun yol kamyonlarının testi, onayı ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olacak.

 

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