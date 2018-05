Krone Lübtheen Fabrikası kapılarını basına açtı

Anasayfa » Üstyapi

22 Mayıs 2018, 16:07

Krone frigorifik üretim merkezi Lübtheen'de farklarını anlattı.













Gezide konuklara Lübtheen Fabrika Müdürü Christian Saßmannshausen, Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Pazarlama Uzmanı Alican Dağdelen ile Pazarlama Takım Lideri Henning Jansen ev sahipliği yaptılar.

"En komplike aracın üretildiği fabrika"













Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar,













Krone ile güvenlik









Lübtheen Fabrikasının özellikleri

ATP gereği teknik ömür 5 yıl. Beş yıl sonunda teste girip bu ömür uzatılabilir. 2007'de ürettiğimiz ürünler hale çalışıyor. 2003'de bizim Türkiye'de sattığımız ürünler de hala sorunsuz çalışıyor. Ürün teknik ve ekonomik ömrünü tamamladığında, parçalanıp metal ve metal olmayan malzemeler ayrılıyor. Metal malzemeler geri kazanılıyor."

























Türkiye ve Avrupa frigorifik yarı römork pazarındaki güçlü konumunu geliştirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefleyen Krone, Cool Liner serisi frigorifik yarı römorkların üretildiği Lübtheen fabrikasına davet ettiği basın mensuplarına tesisleri, üretim teknikleri ve ürünleri hakkında bilgi verdi.Üretim hatlarında robot kullanımı ve endüstriyel otomasyon uygulamaları giderek artan ve Endüstri 4.0 ile uygunluk kazanan Lübtheen fabrikası, 2007 yılında faaliyetlerine başladı. Fabrika 430 bin metrekare alanda yıllık 9 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahip. Bu fabrikada frigorifik araçlar için en önemli parçalardan olan kapı panellerinin dökümü ve kapı contaları ile birleştirilmesi, istenilen uzunlukta tek parça sandviç panel üretimi, şasi ve bu şasilerin kullanım amacına uygun ekipmanlarla donatılarak frigofirik yarı römork imalatı gerçekleştiriliyor. Fabrika kullandığı enerjinin büyük bölümünü de güneş panelleri ile kendisi üretiyor.“Ticari araç sektörünün en komplike aracını burada üretiyoruz. Bu fabrikaya çok ciddi bir yatırım yapıldı ve burası Avrupa’nın en modern ticari araç üretim tesisi olma ünvanını taşıyor” diyor ve şu bilgileri veriyor: “Üretimin büyük bir kısmında Endüstri 4.0 ışığında robotlar çalışıyor. Krone olarak Cool Liner’ı en üst düzey teknolojik standartlarda üretiyoruz. Frigorifik treylerimiz tüm gıda ürünlerinin uygun sıcaklıklarda taşınabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ sertifikasıyla ürettiğimiz treylerimizle en hassas kimyevi maddeler ve ilaçlar güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Kullanıcı taleplerine göre, çift katlı, ara bölmeli ve et kancalı Cool Liner üretimleri gerçekleştiriyoruz.”Krone’nin her ürün gamında olduğu gibi frigorifik treyleri Cool Liner ile de sektöre öncülük ettiğini belirten Özacar, “Kullanıcılarımızın akıllı telefonlarından soğutucu ünitelerini kontrol edebildikleri, önemli dökümanlarını saklayabildikleri Krone’nin kapı-koruma özelliği sayesinde aracın kapılarının yetkisi olmayan kimse tarafından açılamaması için sürekli kontrol edilebilir durumda olması gibi bilgilere erişebildikleri bir platform olan Krone Telematik platformuyla bütünleşik bir hizmet sunduğumuzu düşünüyorum. Avrupa’da neredeyse her aracı artık Krone Telematik ile birlikte teslim etmekteyiz. Bunun zaman içerisinde Türkiye’de de yaygınlaşacağını ve kullanıcılarımızın günlük nakliye işlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yapabileceklerini tahmin ediyorum” dedi.“Haftada 200 adedi aşan bir üretim kapasitemiz var. Kapasiteyi artırmak için haftada 6 gün çalışıyoruz. Üretimimizin önemli bir bölümü İspanya ve Rusya olmak üzere ihracat pazarlarına gidiyor. Şu anda talep, arzın önüne geçmiş durumda. Filo satışlarımız var, buraya bizzat kendisi gelip ünitesini alan müşterimiz var. Ancak iki yıl içinde bir kapasite artırımı planlamıyoruz.Rakiplerimiz panel üretiminde 1990’lı yılların başında geçerli olan panellerin birleştirilmesine dayalı teknolojiyi kullanıyor. Biz tek bir panel üretip birleştiriyoruz. 2007’den beri aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Ayrıca panel içinde güçlendirici çelik kuşaklar kullanıyoruz. Özellikle kent içi dağıtım yapan araçlarda bu gerekli oluyor.Telematik sistemimizde yüksek güvenlik standartları geliştirdik. Kıymetli ve çalınabilir malzemeleri taşıyan araçlarda telematik ile bağlantı kurmadan, yani uzaktan izin verilmedikçe kapıları sürücü açamıyor. Motora ilk müdahaleyi de biz başlatmıştık. Örneği ısı değişikliğinde sisteme gelen mesajla uzaktan müdahale edebiliyorsunuz.Müşteriden gelecek talebe göre üretim yapıyoruz. Örnek olarak Suudi Arabistan’dan gelen özel ölçülü kasalar yapıyoruz. İç net yüksekliği 2,90 m olan mega midilliyi sahip frigoyu da Türkiye pazarı için ilk defa biz ürettirdik. Bu ölçüde çalışan 300’e yakın frigomuz var. Rekabetçi bir fiyatımız var.Biz şasi kollarını tabanda tam uzunlukta kullanıyoruz. Özellikle yol koşulları kötü olan ülkelerde bu özellik çok önemli. Kazakistan - İspanya arasında çalışan müşterilerimiz var. Bizim tam şasili araçlarımız bu yolda da büyük bir memnuniyet sağlıyor.Biz burada tüm şasi kaynaklarını kendimiz yapıyoruz. Dingillerin pozisyonları ve fren testleri olsun çok önemli... Yanlış pozisyonlandırılmış bir şasi tüm güvenlik donanımlarını etkiler. Kaynak robotları bu konuda gereken güvenliği sağlıyor. Üretimde kullanılan robot sayısını daha da artıracağız, bu da kaliteyi artıracak. Kalite ile birlikte üretim adetlerimizi de arttırıyor.