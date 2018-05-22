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Operasyonel araç kiralama sektöründen ilk çeyrekte 3 milyar TL yatırım!

22 Mayıs 2018, 12:42

Uzun dönem kiralama filosu 360 bin adeti aştı. Türkiye’de satılan her 100 yeni otomobilin 23’ü kiralık.





Türkiye operasyonel araç kiralama sektörü, otomotiv pazarından aldığı payı her geçen gün artırarak firmalara ciddi ekonomik avantajlar sağlamaya ve pazarı önemli oranda büyütmeye devam ediyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), 2018 yılı ilk çeyrek verilerine göre, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 3 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 23,4’ü olan 28 bin 680 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon TL’yi aştı. Yılın ilk çeyreğine ait veriler doğrultusunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 büyüme başarısı gösteren sektörün filosundaki araç sayısı ise 360 bin 769 adete ulaştı.



Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. 2018 yılının 1’inci çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,47 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 3 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 23,4’ü olan 28 bin 680 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon TL’yi aştı. Yılın ilk çeyreğine ait veriler doğrultusunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 büyüme başarısı gösteren sektör, filosundaki araç sayısını ise 360 bin 769 adete çıkardı.



En çok tercih edilen Renault oldu, filoların yarısını kompakt sınıf oluşturdu!



TOKKDER raporuna göre, ilk 3 aylık dönemde Renault yüzde 28’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 14,5 ile Volkswagen, yüzde 11,3 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,1 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25,6, üst orta sınıf araçlar ise 14,8 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 94’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 589 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.



Operasyonel kiralama işletmelerin verimliliğine önemli katkı sağlıyor!



İlk çeyrek sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Küresel gelişmeler ve yerel dinamikler bir süredir ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. TL’nin, ABD Doları ve Euro karşısında önemli sayılabilecek değer kaybı yeni araç satış fiyatlarının kısa zaman içinde artışına neden olurken bankaların işletmelere kredi kullandırma iştahını azaltıyor. Bu da para piyasalarında sıkışıklığa, fonlama maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Büyük şirketlerin ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyacı olan araçların sağlanmasında en önemli tedarikçi ve hizmet sağlayıcısı konumunda olan sektörümüz son günlerdeki gelişmelere rağmen sağlıklı büyümesine devam ediyor. Risk değerlendirmelerini iyi yapan ve riskleri bertaraf edecek yöntemleri etkin olarak uygulayan operasyonel araç kiralama sektörü, verimliliğini 2018 yılında daha da artırarak büyümesini sürdürecek ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam edecek” dedi.









