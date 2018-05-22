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Yeni ürün ailesi İstanbul’daki ustalara tanıtıldı!

Yeni ürün ailesi İstanbul’daki ustalara tanıtıldı!

Tarih 22 Mayıs 2018, 12:28

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., distribütörlerinin katılımıyla sanayi sitelerindeki işyeri temsilcileri için düzenlediği ve tüm Türkiye’yi kapsayacak “Ustaların İşini Hafifleten Ticari” buluşmalarına İstanbul’da gerçekleştirdiği 4 seminerle devam etti.


ExxonMobil’in hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesinin tanıtımının yapıldığı ve genel otomotiv ürünlerinin konuşulduğu ExxonMobil yetkili distribütörü Özyılmaz Petrol A.Ş. tarafından gerçekleştirilen seminere ustalar yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., distribütörlerinin katılımıyla sanayi sitelerindeki işyeri temsilcileri için düzenlediği ve tüm Türkiye’yi kapsayacak “Ustaların İşini Hafifleten Ticari” buluşmalarına İstanbul’da gerçekleştirdiği 4 seminerle devam etti. ExxonMobil yetkili distribütörü Özyılmaz Petrol A.Ş. tarafından, İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştirilen seminerlere ustalar yoğun ilgi gösterdi. 

Mobil Delvac’tan Hafif Ticarilere Özel Çözüm!

Özyılmaz Petrol Saha Mühendisi Cengiz Şentürk, hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesiyle ilgili olarak, “ExxonMobil  tarafından geliştirilen ve tüketicilere sunulan yepyeni bir kategoriye start verdik. Hafif ticari araçlar özelinde geliştirdiğimiz yeni ürün serimizin Türkiye’deki hafif ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına özel çözümler getireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde hafif ticari araç sektöründe ciddi bir büyüme bekleniyor. Yeni ürünlerimizle ve hafif ticari yağlar konusundaki uzmanlığımız sayesinde son kullanıcı için değer yaratmayı hedefliyoruz. Mobil olarak, Türkiye’de hafif ticari araçlara özel yepyeni bir yağ kategorisini 5 ve 7 litrelik ambalajlarda piyasaya sürdük” dedi.

Servis Dışı Kalma Sürelerini Kısaltıyor!

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle M 5W-30, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle F 5W-30, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 5W-30 ve Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40 olmak üzere 4 özel üründen oluşan Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi, hafif ticari araç kullanıcılarına sunduğu avantajlarla dikkatleri çekiyor. Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi, şehir içinde zorlu sürüş koşullarında motoru koruması ve yakıt ekonomisi sağlamasıyla ön plana çıkarken, servis dışı kalma sürelerini kısaltarak hafif ticari araç kullanıcılarına hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf imkanı sunuyor.




 

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