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Yüksel Grup Orman Ürünleri, zorlu şartlar için çekicilerini seçti…

Yüksel Grup Orman Ürünleri, zorlu şartlar için çekicilerini seçti…

Tarih 22 Mayıs 2018, 12:08

Temeli 1969’a kadar dayanan sektörünün önemli firmalarından Yüksel Grup Orman Ürünleri, 4 adet MAN TGS 18.500 BLS 4x2 ve 4x4 olabilen çekici satın aldı.


Ağırlıkla Ankara, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Karabük’te faaliyet gösteren Yüksel Grup Orman Ürünleri, aralarında Kastamonu Entegre, SFC Entegre, Çamsan Orman Ürünleri, Divapan Entegre gibi mobilya sanayinin önde gelen üreticileri ile çalışıyor. Firma alınan MAN çekicileri, ormanlık alandaki tomruk ve odunların müşterilerine nakledilmesinde kullanacak.

Yüksel Grup Orman Ürünleri’nin aldığı MAN çekiciler, firmanın Kastamonu’da bulunan ürün stok sahasında gerçekleştirilen törenle teslim edildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ersoy Öksüz ve Satış Uzmanı Tuna Alaybeyoğlu tarafından temsil edildiği törene Yüksel Grup Orman Ürünleri ortakları Hamdi Yüksel ve Fehmi Yüksel katıldılar.

MAN araçlarının her koşulda yüksek performansları ile öne çıktıklarını belirten Hamdi Yüksel ve Fehmi Yüksel, “MAN araçları, zengin çeşitliliği ve yüksek şasi standartlarıyla özel projelere cevap verebiliyor. Araç tasarlanırken talep ettiğimiz tüm teknolojik isteklerimiz, ihtiyaç duyduğumuz teknik özelikler ve donanımsal verileri, MAN araçları fazlasıyla karşılıyor. Tüm bunlarla birlikte zorlu orman yolları ve yumuşak arazide MAN araçların performansı, bize önemli avantajlar sağlıyor” şeklinde konuştular.

Tomruk taşımacılığına 1969’da başlayan ve 1991 yılında kurumsallaşarak, 2010 yılında ise Yüksel Grup Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanını alan firmanın filosunda bulunan araç sayısı, yeni alınan MAN çekicilerle birlikte 28’e ulaştı.   




 

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