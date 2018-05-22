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Geleceğin lastiğini tasarladı

22 Mayıs 2018, 11:59

Continental, gelecekte yol güvenliği ve konforu bir üst seviyeye taşıyacak ContiSense ve ContiAdapt teknolojilerini tek bir konsept lastikte birleştirdi.



Lastik sensörleriyle diş derinliğini ve sıcaklığını ölçerek sürücüyü lastik arızaları konusunda uyaran ContiSense ile lastik basıncı ve jant genişliğini yol koşullarına göre ayarlayan ContiAdapt, geleceğin lastiğinde buluştu. Continental’in yeni konsept lastiği, mevcut durumu sürekli izleyerek, performans özelliklerini değişen yol koşullarına göre ayarlayabiliyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, sürüş güvenliği ve performansını en üst seviyeye çıkarmak için teknoloji yatırımlarına devam ediyor. ContiSense ve ContiAdapt teknolojileriyle geleceğe yatırım yapan Continental, bu iki üstün teknolojiyi konsept bir lastikte birleştiriyor.



Yol şartlarını “hisseden” ve uyum sağlayan iki üstün teknoloji



ContiSense teknolojisinde, kauçuk bazlı sensörler lastiğin diş derinliğini ve sıcaklığını sürekli olarak izliyor ve ölçülen değerler ön tanımlı sınırların altında veya üstünde olduğunda sistem anında sürücüyü uyarıyor. Hatta lastiğe herhangi bir yabancı cisim girdiğinde de lastik içinde bir devre kapanarak sürücüye anlık bir uyarı gönderiyor. Gelecekte ContiSense sistemine tek başına kullanılabilecek ilave sensörlerin de dahil edilmesi planlanıyor. Böylece, sıcaklık ve kar gibi yol zemini hakkında bilgiler lastik tarafından "hissedilerek" sürücüye iletilebilecek. Bu veriler aracın elektronik sistemine veya bluetooth üzerinden akıllı bir telefona aktarılabilecek.

ContiAdapt teknolojisi ise jant genişliği ile lastik basıncını kontrol edebilen mikro kompresörlerden oluşuyor. Sistem böylelikle farklı yol koşullarında önemli bir güvenlik ve konfor faktörü olan temas alanının büyüklüğünü ayarlayabiliyor. Dört farklı kombinasyona sahip sistem, ıslak, engebeli, kaygan ve normal yol koşullarına mükemmel uyum sağlıyor. Örneğin sistem düz ve kuru yollarda yüksek lastik basıncı ile dar temas alanını birleştirerek yuvarlanma direnci düşük ve enerji tasarruflu bir sürüş sağlayabiliyor. Islak koşullarda ise lastik basıncı ve temas alanı otomatik olarak ayarlanarak kaygan yolda ideal yol tutuşu sağlanıyor. ContiAdapt ayrıca karda aracı park alanından çıkarmaya yardımcı olmak veya tehlikeli bir gizli buzlanmanın üzerinden geçmek için 1 bar altında çok düşük lastik basınçlarının ayarlanmasına da izin veriyor.



Geleceğin “Akıllı” Lastiği



Continental, ContiSense ve ContiAdapt’ın tüm bu özelliklerini ve avantajlarını bir lastik konseptinde birleştiriyor. Konsept lastiğin tasarımında ıslak, kaygan ve kuru zeminlerde sürüş için üç farklı sırt bölgesi yer alıyor. Lastik basıncını ve farklı sırt bölgelerini duruma en uygun şekilde ayarlayan bu lastik, mevcut yol şartlarına veya sürücünün tercihine göre uyarlanabiliyor. Continental, lastiklerin otomatik sürüş ve elektrifikasyonun ihtiyaçlarına göre uyarlandığı bu her iki teknoloji konseptini de hareketlilik için gelecek vadeden çözümler olarak görüyor. Örneğin düşük yuvarlanma direnci, elektrikli araçların tek bir şarjla daha fazla mesafeler kat etmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda lastikler, sürücünün kişisel tercihlerine ya da hava durumundaki ani değişikliklere göre uyarlanabiliyor. Bu konseptler, gelecekte REDI sensörünün geliştirilmesi için bir sonraki adım olarak görülüyor. Continental tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen REDI sensörü, araç ve lastik arasında akıllı bir iletişim kurmaya yardımcı oluyor. REDI, delinmelerin kendiliğinden kapanmasına yardımcı olan ContiSeal ve lastik/yol gürültüsünde kayda değer bir azalma sağlayan ContiSilent teknolojilerinin bir devamı niteliğinde.



Lastik teknolojisinde yüz yılı aşkın deneyimi, araç elektroniği ve otomotiv IT alanlarında kurumsal uzmanlığıyla Continental, ürünlerini sistematik olarak otonom sürüş ve geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam ediyor.









