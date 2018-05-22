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Otoshops’da yönetim değişikliği
22 Mayıs 2018, 11:54
ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops Genel Müdürlüğü görevine otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Murat Aydın getirildi.
Otoshops Genel Müdürü olarak görevine başlayan Murat Aydın öncesinde Opel markasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Chevrolet ve Suzuki markalarında Genel Müdürlük ve son olarak Hedef Filo’da Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu.
Murat Aydın , ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.
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