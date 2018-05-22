Otoshops’da yönetim değişikliği

Otoshops Genel Müdürü olarak görevine başlayan Murat Aydın öncesinde Opel markasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Chevrolet ve Suzuki markalarında Genel Müdürlük ve son olarak Hedef Filo’da Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Murat Aydın , ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.

RSS Kaynağı