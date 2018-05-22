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Oraklar Lojistik, filosunu güçlendiriyor.

Oraklar Lojistik, filosunu güçlendiriyor.

Tarih 22 Mayıs 2018, 11:38

Temsa İş Makinaları, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü sürdürdüğü Volvo Trucks teslimatlarına her gün yenilerini ekliyor.


Temsa İş Makinaları, son olarak soğutucu ünite ile dondurulmuş gıda taşımacılığı yapan Oraklar Lojistik firmasına beş adet Volvo Trucks FH460 teslimatı gerçekleştirdi.

Teslimat törenine firma sahipleri Behçet Orak, Lokman Orak ve Bilal Orak ile Temsa İş Makinaları’ndan Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin, Yedek Parça ve Servis Bölge Yöneticisi Cihan Kayan ile İş Geliştirme Yöneticisi Emrah Kutlu katıldı.

Firma sahibi Behçet Orak; ‘’Vizyonumuz eksiksiz, en doğru ve en kaliteli hizmeti sağlamak ve müşterilerimize bir çözüm ortağı olarak yardımcı olmak. ‘Bizim için bizimle çalışan her müşteri özel müşteridir’ ilkesiyle hareket eden bir firmayız ve Volvo Trucks markasının satış ve satış sonrası hizmetlerinin sorunsuz işlemesi, işimizde başarılı olmamıza katkı sağlıyor. Temsa İş Makinaları ve dolayısıyla Volvo Trucks ile iş birliğimizin devamlı olmasını temenni ederiz” dedi.

Devrim Karataş ise teslimatla ilgili olarak; “Avrupa’da birçok ülkeye frigorifik (soğutucu ünite ile dondurulmuş gıda taşımacılığı) yapan ve sektöründe oldukça başarılı işler yapan Oraklar Lojistik firmasıyla uzun süredir iş birliği içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Firmanın Volvo Trucks markamızı tercih etmesinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.




 

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