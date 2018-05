Anasayfa » Piyasa

ERG İnşaat’tan 100 milyon liralık yatırım

21 Mayıs 2018, 18:26

Türkiye inşaat sektörünün önemli altyapı şirketlerinden ERG İnşaat, yaklaşık 100 milyon liralık araç yatırımında MAN kamyon ve çekicilerini tercih etti.

46 yıllık köklü geçmişi ile havalimanları, barajlar, santraller ve otoyollar gibi birçok büyük altyapı projesine başarıyla imza atan ERG İnşaat, satın aldığı MAN kamyon ve çekicilerinden oluşan 200 araçlık yeni filosunu Ankara – Niğde Otoyolu projesinde kullanacak.



ERG İnşaat’ın, 150 adet MAN TGS 41.420 BB damper, 30 adet MAN TGS 18.420 LS çekici, 20 adet TGS 33.500 BB çift çeker çekiciyi kapsayan yatırımı, araçlar için bakım paketleri, uzatılmış garanti, teknik ve PROFIdrive eğitimlerini de kapsıyor. ERG İnşaat siparişlerinin son bölümü, şirket şantiyesinde düzenlenen sembolik bir törenle gerçekleştirildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Doğucan Suyanı’nın gerçekleştirdiği teslimatta, ERG İnşaat Genel Müdürü Kaya Gürsoy ile şirket kurucularından ve onursal Genel Müdür Gündoğan Gültekin de yer aldı.



Zor koşullarda üstün performans

Gerçekleştirilen bu önemli satın almada MAN’ın tercih edilmesinin birçok somut nedeni olduğunu vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “MAN araçları, henüz geliştirme, üretim aşamasında; ileri teknoloji, yüksek kalite ve dayanıklılıktan, konfor, yakıt tasarrufu, ekonomik işletme maliyetlerine kadar sunduğu birçok avantajla, işletmecisini ve kullanıcısını düşünen bir marka. Bu yaklaşımını Satış Sonrası Hizmetler aşamasında da sergileyen MAN, sunduğu bakım, uzatılmış garanti paketleri ve eğitimler ile işletmecisine uzun yılları kapsayan öngörülebilir maliyetler ve en ideal koşulları sunuyor. Bu nedenle biz tüm MAN müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağımız’ olarak kabul ediyoruz” dedi.



Ankara – Niğde Otoyolu inşasında kullanılacaklar

MAN araçlarının her koşulda istenilen performansı sunduğuna da vurgu yapan Serkan Sara, “Bu nedenle MAN kamyon ve çekicileri, ağır koşulların geçerli olduğu madencilik, altyapı ve hafriyat gibi alanlarda hep ilk tercihler arasında yer alır. İşletmelerin bu tercihleri de; son dönemde 3. Havalimanı, 3. Köprü olmak üzere uzun yıllardır birçok önemli projede edindikleri tecrübelerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda ERG İnşaat, aldıkları 200 araçtan oluşan bu yeni filoyu da, Ankara - Niğde Otoyolu yapımında kullanacak. Böylesine önemli bir projeye daha katkı sağlamak bizler için ayrı bir anlam taşıyor” şeklinde konuştu.



MAN, genç ve dinamik bir ekiple 7/24 yanımızda

MAN kamyon ve çekicilerinin son derece sağlam, dayanıklı ve güçlü olduğuna vurgu yapan ERG İnşaat Genel Müdürü Kaya Gürsoy da, “MAN, Euro6C ile çok önemli bir yakıt tasarrufuna ulaştı. MAN araçlarının kırım oranları düşük ve hızlı müdahale ile maksimum çalışma saatlerine ulaşılıyor. Bununla birlikte Satış Sonrası Hizmetler alanında da farklı avantajlar sunuyorlar. Ancak yoğun ve ağır çalışma ortamında ‘MAN’ın genç ve dinamik bir ekiple her ihtiyacımız olduğunda 7/24 yanımızda bulunacağından emin olmak’ ayrı bir değer taşıyor” açıklamasında bulundu.



MAN araçlarından satın alan da, satan da, işleten de memnun

Bu dev satın almaya katkı sağlayan Şensan Genel Müdürü Tayfun Kazazoğlu da, MAN araçlarının bilinen üstün niteliklerine vurgu yaparak, “MAN araçları, kalite, dayanıklılık, konfor ve performansı, hem yakıt tasarrufu hem de düşük işletme maliyetleri açısından ekonomiklik ile buluşturan araçlar. Tüm bu üstün niteliklerini, her koşulda koruyan araçlar” diyerek, MAN araçlarının bu özellikleri ile satın alanda da, satanda da, işletende de memnuniyet yarattığını vurguladı.