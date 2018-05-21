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ITT Lojistik, ADR’li taşımaları için Renault Trucks çekicilere güveniyor

ITT Lojistik, ADR’li taşımaları için Renault Trucks çekicilere güveniyor

Tarih 21 Mayıs 2018, 18:16

Uluslararası ve yurtiçi ADR taşımacılığı yapan ITT Lojistik, filosunu 12 adet Renault Trucks T460 çekici ile güçlendirdi.

ITT Lojistik, yurtiçinin yanı sıra Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Ortadoğu’ya uluslararası likit kimyasal, tehlikeli madde ve likit gıda taşımacılığı yapıyor. Uluslararası standartlardaki öz mal filosunun tamamı ADR'li araçlardan oluşan ITT Lojistik, yeni teslim aldığı 12 adet T460 4x2 çekiciler ile araç parkındaki Renault Trucks hakimiyetini arttırıyor.

Renault Trucks Koçaslanlar Orhanlı Şubesi’nde gerçekleştirilen törende Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu tarafından yeni araçları ITT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık’a teslim edilirken Renault Trucks Bölge Müdürü Gökhan Hıraca ve Koçaslanlar Orhanlı Müdürü Erdoğan Seymen de teslimata katıldılar.
 
Tören sırasında açıklamada bulunan ITT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık, 2012 yılından bu yana Renault Trucks çekicileri kullandıklarına değinerek; “Araçların performansı ve özellikleri, ilk alımımızda karar nedenlerimiz olmuştu. Şimdi ise Renault Trucks ve araçlarını yakından tanıyoruz. Yeni alımlarımızda çekicilerin performansı ve konforunun yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve bakım-onarım maliyetleri ile minimize edilen operasyon giderleri, kararımızda etkili oldu. Renault Trucks ile yakaladığımız yakıt tasarrufundan çok memnunuz” dedi.
 
Yakıt tasarrufunu, 2 puan arttırdık
ITT Lojistik’in 2015 yılında teslim aldığı Renault Trucks T serisi çekiciler, ortalama olarak 350.000 km yol kat etti. Didem Öztanık, 2015’den itibaren Renault Trucks çekicilerini aynı spesifikasyonlara sahip diğer araçlarıyla karşılaştıklarını ve 2 puanlık yakıt tasarrufu sağladıklarını belirtti; “Lojistik firmaları olarak en önemli operasyon maliyetimiz, yakıttır. Bu doğrultuda yakıt tasarrufu, işletme maliyetlerimize büyük katkı sağlıyor. Hem bizlerin hem de müşterilerimizin karlılığını ve rekabet gücümüzü arttırıyor.”
 


Filomuzun genç olması önemli
ITT Lojistik filosu, tamamı ADR sertifikalı ve 3 yaş ortalamasındaki çekicilerden oluşuyor. Didem Öztanık, filolarını geliştirmenin yanı sıra düzenli olarak yenilediklerinin altını çizerek; “Aslında Renault Trucks çekicilerin uzun yıllar boyunca ilk günkü performanslarıyla yola devam ettiklerini biliyoruz. Ancak ITT Lojistik olarak müşterilerimize verdiğimiz genç filo taahhüttü ile araçlarımızı düzenli olarak yeniliyoruz. Bu anlamda Renault Trucks çekicilerin yüksek ikinci el değeri de tabi ki alım kararımızda etkili oluyor” şeklinde açıkladı.
 
Ticari araçlar ile sağlanan hizmetlerde satış sonrası sunulan desteğin önemine değinen Öztanık; “Araçlarımızın düzenli bakımlarını, Renault Trucks yetkili satış sonrası hizmet noktalarında yaptırıyoruz. Nadir ancak planlanmayan servis ihtiyaçlarımız da olabiliyor. Her iki durumda da gelişmiş servis hizmetlerinden ve hem yurtiçi hem de yurtdışında yaygın olan hizmet ağından oldukça memnunuz” dedi.
 
Renault Trucks çekiciler, yakıt tasarrufunda lider
Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, teslimatta alanlarında lider firmaların tercihi olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Bursalıoğlu; “Renault Trucks olarak bizler araçlarımıza ne kadar güveniyorsak müşterilerimizde de aynı güveni görmek bizleri çok mutlu ediyor. ITT Lojistik, ADR taşımacılığında önde gelen bir firma. ADR mevzuatı gereği, araç seçimlerindeki hassasiyet tabi ki artıyor. Bu doğrultuda ITT Lojistik’in araç tercihlerini yine Renault Trucks çekicilerden yana kullanması bizleri gururlandırıyor. Araçlarımızın teknoloji ve performanslarının yanı sıra sundukları düşük yakıt tüketimi, memnuniyeti arttırıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti, bizi daha da motive ediyor” diye açıkladı.
 
ITT Lojistik, yeni alımlarında Renault Trucks Finans Hizmetleri’nin sunduğu avantajlı koşullardan yararlandı.




 

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