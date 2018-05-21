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Tantaoğlu Ticaret’e ilk Volvo Trucks teslimatı

21 Mayıs 2018, 18:06

Temsa İş Makinaları, Volvo Trucks ile her geçen gün daha çok müşteriye ulaşıyor.

Son olarak, Tantaoğlu Ticaret’e yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliğiyle öne çıkan, özel tasarımıyla konfor sunan bir adet FH 540 model Volvo Trucks çekici teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat törenine şirket sahibi Hakan Tan, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Utku Uzun ve Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Ayhan Özcan katıldı. Hakan Tan, “Dünyanın en güvenli aracı kabul edilen Volvo Trucks’ı ilk kez deneme fırsatını bulmanın heyecanı içindeyiz. İş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum" dedi.







