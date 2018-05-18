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Yeni Ar-Ge merkezi madeni yağ sektörüne yön verecek!

18 Mayıs 2018, 16:45

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden biri olarak 1974 yılında kurulan ve 25 yıldır Türkiye’de madeni yağlar pazarında faaliyet gösteren Petronas, İtalya’nın Torino şehrinde 60 milyon dolar yatırımla devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile yağ teknolojilerinde devrim yaratacak yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.



Petronas’ın büyüme stratejisinde kilit bir rol üstlenecek yeni Ar-Ge merkezi, aynı zamanda markanın dünya çapındaki tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarının merkezi olarak dikkat çekiyor. Teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Petronas Madeni Yağlar Grup Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Giuseppe D’Arrigo, işletmelerin büyümek için ihtiyacı olan teknoloji çözümlerini sunma sözü verdi. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının %75’ini teknoloji ve ortak mühendislik alanındaki benzersiz yaklaşımıyla emisyon azaltma çalışmalarının oluşturduğunun da altını çizdi.



Tüm dünyada önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak 1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında olan ve 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Petronas, İtalya’nın Torino şehrinde devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile yağ teknolojileri dünyasına yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Yeni açılan AR-Ge Merkezi, önemli OEM ortaklarıyla yapılan işbirlikleri ve ortak mühendislik çalışmaları ile uzun yıllardır edinilen birikim ve tecrübelerin önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor.



FCA (Fiat-Chrysler Grubu) ve CNH Grubu (Case-New Holland) ile olan uzun soluklu ortaklığın da ön plana çıktığı Ar-Ge Merkezi’nin açılışında konuşan Grup CEO’su ve Petronas Madeni Yağlar Genel Müdürü Giuseppe D’Arrigo, “Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmak, deneyimlerini, teknik becerilerini ve uzmanlıklarını paylaşmak, bizim için kazanmanın anahtarını oluşturuyor” dedi. Teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen D’Arrigo, işletmelerin büyümek için ihtiyacı olan teknoloji çözümlerini sunma sözü verirken, CO2 emisyonlarının en önemli gündem maddeleri olduğunu ve bu bağlamda yatırımlarının %75’ini teknoloji ve ortak mühendislik alanındaki benzersiz yaklaşımıyla emisyon azaltma çalışmalarının oluşturduğunun altını çizdi.



İtalya’daki yeni merkezin başına geçecek olan Petronas Downstream Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Petronas Madeni Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir ise açılış esnasında yaptığı konuşmada, endüstrinin öncelikli sorunlarından biri olan karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak akışkanlar ve yağlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve geliştirme taahhüdünü yineledi. Syed Zainal yapmış olduğu değerlendirmede: “Torino'daki modern teknolojiye sahip gelişmiş merkezimiz, dünyadaki araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın kalbini oluşturuyor. Petronas’ın büyüme stratejisi içerisinde önemli bir rol oynarken, Avrupa’daki konumuyla öncelikle yerel ihtiyaçlara odaklanmış bir araştırma merkezi olması itibariyle asıl amacının da ötesine geçiyor. Petronas Madeni Yağların Asya, Afrika, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'daki işlerinin teknolojik ve teknik gereksinimlerini karşılamak için küresel uzmanlık sunmak üzere de yine bu merkezden yararlanacağız. Bu sayede dünya çapındaki müşterilerimizin sektör liderlerinin beklediği en iyi anlama, destek ve bakım seviyesine sahip olmasını sağlayacağız.” dedi.



Fiat Chrysler Automobiles işbirliğinde yeni soluk



İtalya’daki yeni Ar-Ge Merkezi’nin açılışı, aynı zamanda hem mühendislik, hem de Petronas Selenia Quadrifoglio gibi özel olarak geliştirilmiş ürünler ile Fiat Chrysler Automobiles ve de CNHi ile kurulan yakın işbirliklerini ön plana çıkarmak için iyi bir fırsat oldu. Petronas Selenia Quadrifoglio, yüksek performanslı Alfa Romeo motorlarının sportif karakterini vurgulamak ve desteklemek için formüle edilmiş tam sentetik bir madeni yağ olarak geliştirildi. Bu yağ en zorlu sürüş koşullarında bile motor korumasını en üst seviyede sağlarken, performansı en üst düzeye çıkarıyor. Iveco işbirliği ile hayata geçirilen “Sürdürülebilir Ulaştırma E3 Projesi; Enerji, Emisyonlar, Verimlilik” geleceğe yönelik bir diğer önemli proje olarak dikkat çekiyor. Ortaklıkla birlikte hem Petronas, hem de Iveco, Urania E3 portföyünü, geleceğin emisyon sorununu karşılamak için CNG / LNG üzerinde test edecek en gelişmiş ultra düşük viskoziteli teknoloji platformları üzerinde birlikte çalışıyor. Petronas, bu projede güvenilirlik ve motor performansından ödün vermeden emisyonların azaltılmasını sağlamak, ayrıca en üst düzey yakıt ekonomisi faydaları sağlayan en iyi akışkanlarla sunmak üzere devreye giriyor. İnovasyon ve işbirliği konusunda köklü bir geçmişe sahip olan Petronas, ortaklarıyla birlikte endüstrinin değişen ihtiyaçlarına cevap vererek birçok başarıya öncülük etmeye devam etmeyi hedefliyor.













