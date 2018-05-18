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Yılın lojistik şirketi

18 Mayıs 2018, 16:37

UTA Lojistik dergisi tarafından düzenlenen geleneksel “Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.



Sertrans Logistics, Türk lojistik sektöründeki ilk e-ticaret lojistiği markası “E-comline” ile “Yılın Lojistik Şirketi” ödülüne layık görüldü. Şirket adına ödülü teslim alan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş: “Emeklerin takdir edilmesinin epey güç olduğu sektörümüzde, bu ödülü tüm lojistikçiler için alıyorum” dedi.



Enerjiden tekstile pek çok farklı sektörden 3000’i aşkın tedarik zinciri yöneticisi ile 5000’den fazla lojistik ve taşımacılık sektörü yetkilisinin oylarıyla belirlenen UTA Lojistik Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri 14 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Sertrans Logistics, Türk lojistik sektöründe bir ilk niteliği taşıyan, e-ticaret lojistiğine özel yarattığı “E-comline” markası ile “Yılın Lojistik Şirketi” ödülünü kazandı. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada dünyanın en büyük markalarının e-ticaret operasyonlarına lojistik hizmeti sağladıklarını belirterek: “Bu yıl 7 milyon $ tutarındaki yatırımla Hadımköy’de 30 bin m2 alanda yeni bir depo daha faaliyete alacağız. 2020 başında ise faaliyete girecek olan 40 bin m2’lik yeni bir deponun da planlaması içindeyiz. Yıllık 70 milyonun üzerinde online ürün kapasitemiz ve 50 bin m2’lik e-lojistik alanımızla dünyanın en büyük markalarının e-ticaret operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın halk oylamasıyla ödüllendirilmesi bizleri hayli mutlu etti. Biliyorsunuz ki, lojistik sektöründe sarf edilen emekler epey güç takdir ediliyor. Ben de bu ödülü tüm lojistikçiler için alıyorum” dedi.



Keleş, Yılın Lojistik Şirketi Ödülü’nün sadece Türkiye değil, yurt dışındaki başarılarının da tescili anlamına geldiğini vurguladığı konuşmasında: “Sertrans Logistics olarak hedefimiz, dünya ekonomisinin yoğun olduğu ülkelerde ülkemizi temsil ederek büyümek, aynı zamanda ‘en kaliteli hizmeti’ müşterilerimize sunmak. Gerek coğrafi dağılım gerekse çalışan sayımız ve yönettiğimiz iş hacmimizle markamızın global vurgusuna uygun bir şekilde, hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Sertrans Logistics olarak, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyoruz. Aldığımız bu ve benzeri sektörün seçkin ödülleri iş motivasyonumuzu artırmanın yanı sıra yaptığımız yatırım ve verdiğimiz hizmetlerin ne kadar doğru olduğunu da bizlere anlatıyor. Temennim UTA Lojistik Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri gibi güçlü, markaların vizyonunu değiştirebilecek ödül programlarının sayısının daha da artarak sektörel rekabete olumlu katkı sunması” dedi.



