Anasayfa » Güncel

Good Desıng ödülüne layık görüldü

18 Mayıs 2018, 16:24

Mitsubishi Motors’un en son tasarımlarından biri olan coupe SUV otomobili Eclipse Cross SUV ve GT-PHEV Concept, The Chicago Athenaeum uzmanları tarafından GOOD DESIGNTM ödüllerine layık görüldü.



Mitsubishi Motors’un Outlander’da devrim niteliğindeki makyaj, onu takip eden konsept otomobil tasarımları ve sonrasında piyasaya sunulan yepyeni Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un başlattığı tasarım rönesansının bir göstergesi olarak başarıyı ve ödülleri beraberinde getirdi.



GOOD DESIGN ödülleri, Tasarımda Mükemmeliyet ve Tasarımda İnovasyona verilen en eski ve en prestijli Global Ödül Programı olma özelliğini taşıyor. Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen ödüller, çağdaş tasarım konusunda bilinci artırmayı ve hem ürünleri hem de tasarım ve imalatta sektör liderlerini onurlandırmayı hedefliyor.



“Harcadığımız yoğun emeğin böylesine prestijli bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir onur,” diyen Mitsubishi Motors Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Tsunehiro Kunimoto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eclipse Cross, Güçlü ve Yaratıcı tasarım felsefemizi yansıtan tamamen yeni ilk otomobilimiz. Concept GT-PHEV ise, yeni nesil Mitsubishi SUV otomobillerde nasıl şekillendireceğinin ipuçlarını sunuyor.”



Mitsubishi Motors’un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR PHEV II, konsept eX ve konsept GT-PHEV otomobillerinde sergilediği gösterişli ve otantik görsel kimliğin oluşturduğu yeni global tasarım stratejisi, Eclipse Cross’a uygulandı. Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross’ta, Mitsubishi Motors’un yeni görsel kimliği “Dynamic Shield”i daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları daha aşağıda bulunuyor. Keskin hatlara sahip coupe SUV Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekici çizgilere sahip.



İlk olarak, 2016 yılındaki Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan MITSUBISHI GT-PHEV Concept, aynı zamanda MMC’nin gelişmiş ve tescilli elektrikli dört çeker kontrol teknolojileri ile birlikte Mitsubishi’nin en son tasarım dilini de sergiliyor.









