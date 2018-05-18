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Erser Grup’un yol arkadaşı

18 Mayıs 2018, 15:53

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Türkiye’nin alanında lider şirketlerinden Erser Grup’un lojistikte markalaşan Ali Çavuşoğulları Lojistik şirketiyle iş birliğini gerçekleştirdiği imza töreniyle duyurdu.



180 araçlık filonun lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımı Michelin’den sorulacak.

1985 yılından bu yana tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar, yem sektörü ve lojistik’te sektörlerinde faaliyet gösteren Erser Grup, lojistik markası Ali Çavuşoğulları için Michelin ile el sıkıştı. Yeni işbirliği sayesinde 180 araçlık filosu için Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Dünyanın lider lastik üreticisi Michelin, Erser Grup için özel olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle; filolarının elverişliliğini optimize ederken, kolaylaşan lastik yönetimine ek olarak bakım ve tam güvenlik sağlanmasıyla operasyonel maliyetleri de düşürmüş olacak.



“360 Derece Desteğimiz Büyük Avantaj Sağlayacak.”

Michelin ve Erser Grup’tan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye’de sektörüne yön veren lider şirketlerden Ali Çavuşoğulları Lojistik ile de sürdürecek olmaktan gurur duyuyoruz. Yapılan anlaşma kapsamında Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 360 derece hizmet vereceğiz. Eminim ki Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu işbirliğimiz süresince çok büyük avantajlar sağlayacak.” açıklamasında bulundu.







“Filolarımızın verimlilik artışı için Michelin diyoruz.”

Erser Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Genç ise törende, “Ali Çavuşoğulları Lojistik’te modern filomuz ile müşterilerimizin ürünlerini istedikleri yere, istedikleri zamanda, sağlam bir şekilde ve en uygun maliyetle, minimum sürede teslim etme ilkemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Bu disiplinde hareket ettiğimiz ve daha iyisini hedeflediğimiz bu süreçte müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken verimliliğimizi korumak ise çok büyük önceliğimiz. Michelin ile anlaşmamızın karşılıklı fayda sağlamasının yanında, kaliteli hizmet anlayışımızı destekleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız iş birliğimizin tüm sektöre hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Maliyet Düşüyor, Güvenlik Artıyor!

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın “Michelin’in bizlere sağladığı Michelin Solutions ekibi ile yol yardımı ve lastik bakımı – denetimi, yakıt tasarruflu lastikleri sayesinde lastiklerimizin düzenli denetimi, güvenli ulaşım ve çevreye duyarlı bir filo ile yol almaya devam edeceğiz. Bizlere her gün operasyonel mükemmellik sunan Michelin Solutions ekibi filonun işlerini kolaylaştıracak ve filo kaynaklarını optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlayacak. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikler sayesinde, en çevreci çözümleri de sunuyoruz. Böylece Ali Çavuşoğulları Lojistik, karbondioksit emisyonunu minimuma indirecek.” dedi.











