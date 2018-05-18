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2.el şubesi Ankara'da hizmete başladı.

18 Mayıs 2018, 15:20

Türkiye’nin lider otomotiv bayilerinden Otokoç 2. EL , ikinci el araç ile ilgili tüm ihtiyaçları tek çatı altında sunan Otokoç 2. El şubesini Ankara’da açtı.



Yerli ve yabancı birçok farkı markanın ikinci el modellerini kurumsal Otokoç Otomotiv güvencesiyle ve üstün hizmet kalitesiyle buluşturan Otokoç 2. El, Ankara şubesinin açılışına özel olarak perakende araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı sunuyor.



İkinci el araç pazarındaki müşteri memnuniyetini artırmak ve kurumsal güvenceyi bu piyasaya da taşımak amacıyla yeni bir marka oluşturan Otokoç 2. El, Koç güvencesi ve üstün hizmet kalitesini yeni araç satışında olduğu gibi ikinci el alıcılarına da sunmayı hedefliyor.



Otokoç 2.El markasıyla tüm Türkiye’de ikinci el otomotiv pazarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol üstlenen Otokoç Otomotiv, satış ve satış sonrası tüm hizmetleri bir arada sunduğu showroomlarının sayısını arttırmayı hedefliyor...



Açılışa özel perakende 2. El araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı



Ekspertiz, kredi ve sigorta işlemleri dahil ikinci el araç alım ve satımında her türlü ihtiyacı karşılayan Otokoç 2.El’de, BMW, Mercedes, Volvo, Ford, Fiat, Peugeot, Renault gibi yerli ve yabancı marka seçenekleri yer alıyor. Açılışa özel olarak araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı sunuluyor.









