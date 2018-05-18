TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

2.el şubesi Ankara'da hizmete başladı.

2.el şubesi Ankara'da hizmete başladı.

Tarih 18 Mayıs 2018, 15:20

Türkiye’nin lider otomotiv bayilerinden Otokoç 2. EL , ikinci el araç ile ilgili tüm ihtiyaçları tek çatı altında sunan Otokoç 2. El şubesini Ankara’da açtı.


Yerli ve yabancı birçok farkı markanın ikinci el modellerini kurumsal Otokoç Otomotiv güvencesiyle ve üstün hizmet kalitesiyle buluşturan Otokoç 2. El, Ankara şubesinin açılışına özel olarak perakende araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı sunuyor.

İkinci el araç pazarındaki müşteri memnuniyetini artırmak ve kurumsal güvenceyi bu piyasaya da taşımak amacıyla yeni bir marka oluşturan Otokoç 2. El, Koç güvencesi ve üstün hizmet kalitesini yeni araç satışında olduğu gibi ikinci el alıcılarına da sunmayı hedefliyor.

Otokoç 2.El markasıyla tüm Türkiye’de ikinci el otomotiv pazarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol üstlenen Otokoç Otomotiv, satış ve satış sonrası tüm hizmetleri bir arada sunduğu showroomlarının sayısını arttırmayı hedefliyor...

Açılışa özel perakende 2. El araç alımlarında  trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı

Ekspertiz, kredi ve sigorta işlemleri dahil ikinci el araç alım ve satımında her türlü ihtiyacı karşılayan Otokoç 2.El’de, BMW, Mercedes, Volvo, Ford, Fiat, Peugeot, Renault gibi yerli ve yabancı marka seçenekleri yer alıyor. Açılışa özel olarak araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 TL indirim fırsatı sunuluyor.




 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Good Desıng ödülüne layık görüldü

 Good Desıng ödülüne layık görüldü Mitsubishi Motors’un en son tasarımlarından biri olan coupe SUV otomobili Eclipse Cross SUV ve GT-PHEV Concept, The...

Sosyal sorumluluk projeleriyle, gençlerin yanında

 Sosyal sorumluluk projeleriyle, gençlerin yanında Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projeleriyle, Türkiye’nin gençlerini destekliyor ve daha iyi bir gelecek kurm...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı