Anasayfa » 3d Lojistik

İnsan kaynakları alanındaki başarısını “İnsana Saygı” ödülü ile tescilledi

18 Mayıs 2018, 14:54

Yenilikçi ve eşitlikçi uygulamalarıyla insan kaynakları alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Alışan Lojistik, her yıl iş başvurularını en hızlı ve en yüksek oranda yanıtlayan, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan şirketlere verilen “İnsana Saygı” ödülünün sahibi oldu.



Türkiye'nin en büyük ve en yaygın insan kaynakları platformları arasında yer alan kariyer.net tarafından her yıl düzenli olarak verilen ve bu yıl 17.si düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri; 9-10 Mayıs tarihlerinde Maslak Uniq Istanbul Volkswagen Arena’da düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.



Değerlendirme kriterleri arasında alınan başvuru sayısı, CV inceleme hızı ve adaylara dönüş yapma sıklığı gibi adımları öne çıkaran kariyer.net; bu doğrultuda lojistik sektöründeki yatırımları ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren Alışan Lojistik'i "İnsana Saygı Ödülü" ile taçlandırdı.



İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarma misyonuna sahip İnsana Saygı Ödülleri’nde ödüle layık görülen Alışan Lojistik adına ödül plaketini Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Sn. Ayhan Özekin teslim aldı. Özekin kazandıkları ödüle ilişkin yaptığı konuşmada, “İnsan kaynakları politikamızı ‘En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır’ ilkesi üzerine inşa ettik. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Şirketimizin hedefleri doğrultusunda, çalışanlarımızın etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için tüm insan kaynakları süreçlerini sürekli geliştiriyoruz. 2017 yılı boyunca kariyer.net üzerinden şirketimize yönelik her başvuruyu çok büyük bir hassasiyetle inceledik ve olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş yaptık. İnsan kaynaklarının etkin sistemlerini kurmayı, süreçleri yönetmeyi, kolaylaştırmayı ve taraflara rehberlik yaparak işe alım sürecinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. İşe alım süreçlerimizi hızlı şekilde organize ediyor ve takibini gerçekleştiriyoruz. Personel adaylarımıza ve çalışanlarımıza değer veriyoruz. Personel adaylarımıza ve çalışanlarımıza karşı gösterdiğimiz öncü yaklaşımımız ile layık görüldüğümüz bu ödül; Alışan Lojistik olarak hepimizi onurlandırmış ve bizim için önemli bir motivasyon unsuru olmuştur” dedi.











